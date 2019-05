Por un momento, Inglaterra pareció un patio santiagueño con las chacareras de “Peteco” Carabajal

27/05/2019 - 09:56 Pura Vida

La chacarera en su máxima expresión y el espíritu de Jacinto Piedra, estuvieron en Londres. De la mano de Carlos Oscar “Peteco” Carabajal y Homero Carabajal Cárpena y Martina Ulrich, el ritmo que identifica a los santiagueños y las canciones de Ricardo Manuel Gómez Oroná (Jacinto) movió a una gran masa de argentinos, entre ellos varios santiagueños, que viven en Tottenham, barrio del municipio londinense de Haringey (Reino Unido). Es que en este lugar, particularmente en un bar propiedad del argentino Camilo Parker y su esposa Michelle, “Peteco” y Riendas Libres cantaron un repertorio que convirtió al lugar en un “patio santiagueño” o como le dijo Carabajal a EL LIBERAL, “han estado en una fiesta como si estuviésemos allá en el pago”.

“Ha estado lindo, mucha gente. Todo el mundo se ha prendido. Había, por supuesto, muchos argentinos, y santiagueños inclusive. Se han prendido bien, han bailado. Han estado en una fiesta como si estuviésemos allá en el pago. Ha sido una linda experiencia”, destacó “Peteco”, a EL LIBERAL, minutos antes de abordar el avión que lo trasladaría hacia Madrid, ciudad española en donde se presentará este miércoles 29 y en donde tendrá el acompañamiento de dos santiagueños: Franco Ramírez y Mavi Díaz.

En Abbey Road

Además, “Peteco” y sus hijos Homero y Martina se hicieron tiempo para emular la foto que inmortalizaron The Beatles en Abbey Road, la mundialmente conocida calle ubicada en los municipios de Camden y Westminster en el distrito del Gran Londres.

“Ayer, por la tarde, hemos ido a la famosa calle Abbey Road en donde The Beatles se han sacado esa famosa foto. Como será de famosa que ayer hemos podido ver la cantidad de gente que va simplemente a sacarse una foto. Y allí no hay nada. Eso da a entender y a conocer, a veces, en la cultura, la trascendencia que puede llegar a tener determinados artistas. The Beatles ha dejado allí una cosa que es increíble”, contó “Peteco”.

La calle es conocida también por ser la sede de los estudios de grabación Abbey Road Studios, en donde además de The Beatles, muchos otros artistas famosos han grabado en este estudio como Pink Floyd, Jeff Beck, Radiohead y Oasis.