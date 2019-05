Difunden nuevo audio de Álvaro Teruel y habló la madre de la víctima

27/05/2019 - 18:55 Pura Vida

Este lunes se conoció un nuevo audio de Marcos Lautaro Teruel, en el que se lo escucha dirigirse a su víctima tras enterarse de que la joven había decidido acudir a la Justicia a denunciar el abuso.

En este nuevo material, el hijo del integrante de Los Nocheros Mario Teruel, se refiere a un primer encuentro con la denunciante. Aparentemente, el acusado no creía que la supuesta víctima iba a denunciarlo luego de esa conversación.

"Me junté a hablar con vos porque de verdad lo sentí muchísimo, esperé un montón de tiempo para hablarte de esto, voy a hablarlo con mis papás, quedate tranquila. Por favor te pido, no hagas esto, yo de verdad me siento como el ort... Podemos charlarlo una y mil veces. No puedo ir preso, no sobreviviría un día. Te pido mil disculpas, volvamos a hablarlo, perdoname", dice el hijo del Nochero.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid imputó a Teruel por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas en dos hechos, y abuso sexual con acceso carnal también en dos hechos, en concurso real. Sin embargo, el abogado de la nena, Santiago Pedroza, anticipó que pedirá un "agravamiento de la pena" porque ellos creen que habrían existido al menos 20 episodios de abuso.

Por solicitud de Obeid, Teruel permanece detenido con prisión preventiva en Salta capital.

QUÉ DIJO LA MADRE DE LA VÍCTIMA

En un fuerte testimonio reproducido por el programa Los Ángeles de la Mañana, la madre de la víctima manifestó: "Me enteré de que habían abusado de ella y de que la estaban presionando para que no denunciara. Era una relación de familia la que teníamos con los Teruel. Mi mamá se crió con su mamá (de Mario Teruel)", agregó.

Además, la madre de la víctima añadió que fue a contarle al integrante de Los Nocheros lo que había sucedido, pero se encontró con una respuesta no esperada. "Lo primero que me dijeron es que fue una pendejada que cualquier chico hace. Mario me dijo eso, que era una pendejada y yo le dije que no, que el hijo era un violador y un pedófilo. Se enojó y me dijo que era una pendejada que cualquier chico podía hacer. Le dije que lo íbamos a denunciar y que no se metiera", agregó la madre de la chica, que hoy tiene 16 años.