“Nico” Cabré y Laurita, la nueva pareja teatral

27/05/2019 - 20:40 Pura Vida

En “Departamento de soltero”, ese empleado pusilánime al que interpreta Nicolás Cabré, que se deja pisotear para lograr un ascenso, encontrará en la señorita López, a quien le da vida Laurita Fernández, la energía para cambiar su vida impulsado por un amor que le recordará que todavía puede ser un tipo mejor.

Y sin que el guionista lo haya buscado, el público va leyendo una historia de amor real detrás de esas líneas de ficción.

Lo que sucede es que antes de dar el “sí” para protagonizar esta comedia en el Lola Membrives, Nicolás y Laurita se dieron la oportunidad de enamorarse lejos de los escenarios. Por eso, meditaron mucho la decisión de ser pareja también en el teatro.

“Siento felicidad por tener la oportunidad de contar esta historia. Es una responsabilidad hermosa. Hoy por hoy, con la situación del país, es un lujo que productores como Adrián Suar, Nacho Laviaguerre y Gustavo Yankelevich inviertan lo que invierten porque tranquilamente se podría contar con una escenografía tipo, pero ellos le buscan una vuelta. ¡Y uno se entusiasma! Me siento dichoso, orgulloso y sobre todo me da tranquilidad saber que la gente que venga y pague su entrada se va a sentir más que respetada. No es que pusimos una madera, dos puertas y salimos a hacer la obra. La gente va a ver todo que lo que vinieron a ver vale cada peso, que no es fácil en este momento”, dijo “Nico” sobre este nuevo proyecto que lo tiene al frente.

Por su parte, Laurita confesó que se siente contenida por el actor, que es quien lleva el hilo conductor de la comedia. “Para mí es un desafío y algo nuevo. El hilo de la comedia lo lleva él en esta obra, a mí me toca ir otro camino, mi personaje es mucho más sufrida y looser en el amor. Tengo que tocar otras teclas, muy diferentes a lo que había hecho antes. Y me apoyo mucho en él, en sus consejos, en que me esté encima. Profesionalmente, me encanta lo que él me ayuda, me hace crecer y cada decisión que tomo laboralmente es para ir creciendo. En ese sentido esta obra es un gran paso”, remarcó en una charla con Ciudad.

La pareja también transita un gran momento a nivel personal e incluso fantasean con la idea de convertirse en padres.

“Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será”, dijo sobre la paternidad el actor, quien ya tiene una hija fruto de su relación pasada con Eugenia “China” Suárez.

A su vez, contó sus sensaciones al trabajar con su pareja: “Me llena el corazón de alegría verla actuar al lado mío, es un disfrute que nunca había tenido y me permito sonreír por dentro cuando puedo”, admitió Cabré en el ciclo radial “Agarrate Catalina”.

Respecto de los elogios cruzados entre la “China” y Laurita, comentó: “De los dos lados hay siempre buena onda, la protagonista y el centro de todo es Rufina (su hija). Nosotros estamos en un segundo plano”.