CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Martes 28 de mayo de 2019

27/05/2019 - 21:01 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.30 MI VIDA ERES TÚ

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

15.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

10.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LA UNIÓN (JUEGO 1)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL. C. ARGENTINO VS. BANFIELD

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

08.14 LOS JÓVENES TITANES. EL CONTRATO DE JUDAS

09.55 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE IMAGINA VR CINEMAX LATAM

10.27 REBELDES CON CAUSA

12.21 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

14.00 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES

15.53 CAMINO A LA GLORIA

18.03 DAN EN LA VIDA REAL

20.05 REBELDES CON CAUSA

22.00 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES

23.50 DOS TIPOS PELIGROSOS

TNT

11.24 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

13.23 FIREWALL

15.49 CAPITÁN PHILLIPS

19.26 KING KONG

21.59 GODZILLA

00.30 GIGANTES DE ACERO

TCM

08.58 LOST - FIRE PLUS WATER

09.42 LOST - THE LONG CON

10.28 LOST - ONE OF THEM

11.13 LOST - MATERNITY LEAVE

12.00 LOST - THE WHOLE TRUTH

12.45 LOST - LOCKDOWN

13.29 LOST - DAVE

14.17 LOST - S.O.S.

15.01 LOST - TWO FOR THE ROAD

15.46 LOST

16.33 LOST - THREE MINUTES

17.21 ADICTOS AL AMOR

19.07 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

21.07 ANALÍZAME

23.00 PRIMER GOLPE

SPACE

10.07 S.W.A.T. UNIDAD ESPECIAL

12.09 EL SEXTO DÍA

14.22 DAÑO COLATERAL

16.18 EL REY ARTURO

18.28 FURIA DE TITANES

20.17 FURIA DE TITANES 2

22.00 EN PRESENCIA DEL DIABLO

CINECANAL

11.00 EN TUS ZAPATOS

12.15 MILAGROS DEL CIELO

14.35 RIO

16.35 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

18.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

19.55 DIVERGENTE LA SERIE. LEAL

22.00 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

SONY

08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - HOW YOUR MOTHER MET ME

09.00 MADRE AMERICANA - BLUE CHRISTMAS

10.00 SIREN

13.40 MARVEL’S RUNAWAYS - BIG SHOT

14.40 MARVEL’S RUNAWAYS - HOSTILE TAKEOVER

15.40 SHARK TANK

16.35 SHARK TANK

17.30 MADRE AMERICANA - BLUE CHRISTMAS

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - UNPAUSE

20.00 ELYSIUM

22.00 SIREN - DISTRESS CALL

23.00 MARVEL’S RUNAWAYS - LAST WALTZ

A DÓNDE IR

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* ESTE VIERNES 31, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “SANTIAGO ES SEMILLA DE VIDA”. ACTUARÁN CLAUDIO ACOSTA, DELESTERO, SOMBRITA ALGARROBERA (FRÍAS), EL DESIGNIO (QUIMILÍ), MILY DAYUB, LOS DUENDES DEL SALITRE Y LA ESCUELA DE DANZAS ROSINA BAUMANN.

* EL DOMINGO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 17, A.N.I.M.A.L, VISCERYS, VULGAR, CARADURAS, MARY JANE, ESCORIA S.E.H.C Y DEMON BLUES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* ESTE VIERNES 31, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN Y TERTULIA, ACTUARÁ ALE CARABAJAL CUARTETO.

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA TEATRAL “EL VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL SÁBADO 8 DE JUNIO, A LAS 23, LA FIESTA DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS DEL DESIERTO, LA BANDA DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y SOL DEL MONTE.

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

* SÁBADO 15 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 22, DÚO OBLIVION, PAULINHO DO PINHO.

CINES

SUNSTAR

ALADDIN (3D)

AVENTURA (ATP) 16:45 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

hastael 29/05 21:40 (Cast)

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS (2D)

DRAMA, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 29/05 18:00 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 29/05 17:00 (Cast) LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 29/05 19:30 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 29/05 22:00 (Subt)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL29/05 16:05 hs (Cast) 18:20 (Cast)

BRIGHTBURN: EL HIJO DE LA OSCURIDAD (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 29/05 20:35 (Subt) 22:35 (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 29/05 16:20 (Cast) 19:00 (Cast) 21:45 (Cast) 00:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP

CASTELL. 2D 17:10 - 19:30- 19:50 - 22:40

CASTELLANO 3D 16:20

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO 2 APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:00

POKEMÓN: DETECTIVE PIKACHU ATP

CASTELLANO 2D 22:20

AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES) CASTELLANO 3D 19:00

VENTA ANTICIPADA

30/05/2019

GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS APTA 13 CASTELL.2D 17:00- 19:50- 22:30

06/06/2019

X-MEN: DARK PHOENIX

CASTELLANO 2D 22:40