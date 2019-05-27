CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Martes 28 de mayo de 2019

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
00.30 MI VIDA ERES TÚ
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
15.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LA UNIÓN (JUEGO 1)
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO REGIONAL. C. ARGENTINO VS. BANFIELD
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
08.14 LOS JÓVENES TITANES. EL CONTRATO DE JUDAS
09.55 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE IMAGINA VR CINEMAX LATAM
10.27 REBELDES CON CAUSA
12.21 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
14.00 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES
15.53 CAMINO A LA GLORIA
18.03 DAN EN LA VIDA REAL
20.05 REBELDES CON CAUSA
22.00 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES
23.50 DOS TIPOS PELIGROSOS
TNT
11.24 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
13.23 FIREWALL
15.49 CAPITÁN PHILLIPS
19.26 KING KONG
21.59 GODZILLA
00.30 GIGANTES DE ACERO
TCM
08.58 LOST - FIRE PLUS WATER
09.42 LOST - THE LONG CON
10.28 LOST - ONE OF THEM
11.13 LOST - MATERNITY LEAVE
12.00 LOST - THE WHOLE TRUTH
12.45 LOST - LOCKDOWN
13.29 LOST - DAVE
14.17 LOST - S.O.S.
15.01 LOST - TWO FOR THE ROAD
15.46 LOST
16.33 LOST - THREE MINUTES
17.21 ADICTOS AL AMOR
19.07 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
21.07 ANALÍZAME
23.00 PRIMER GOLPE
SPACE
10.07 S.W.A.T. UNIDAD ESPECIAL
12.09 EL SEXTO DÍA
14.22 DAÑO COLATERAL
16.18 EL REY ARTURO
18.28 FURIA DE TITANES
20.17 FURIA DE TITANES 2
22.00 EN PRESENCIA DEL DIABLO
CINECANAL
11.00 EN TUS ZAPATOS
12.15 MILAGROS DEL CIELO
14.35 RIO
16.35 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL
18.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA
19.55 DIVERGENTE LA SERIE. LEAL
22.00 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
SONY
08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - HOW YOUR MOTHER MET ME
09.00 MADRE AMERICANA - BLUE CHRISTMAS
10.00 SIREN
13.40 MARVEL’S RUNAWAYS - BIG SHOT
14.40 MARVEL’S RUNAWAYS - HOSTILE TAKEOVER
15.40 SHARK TANK
16.35 SHARK TANK
17.30 MADRE AMERICANA - BLUE CHRISTMAS
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - UNPAUSE
20.00 ELYSIUM
22.00 SIREN - DISTRESS CALL
23.00 MARVEL’S RUNAWAYS - LAST WALTZ
A DÓNDE IR
TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* ESTE VIERNES 31, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “SANTIAGO ES SEMILLA DE VIDA”. ACTUARÁN CLAUDIO ACOSTA, DELESTERO, SOMBRITA ALGARROBERA (FRÍAS), EL DESIGNIO (QUIMILÍ), MILY DAYUB, LOS DUENDES DEL SALITRE Y LA ESCUELA DE DANZAS ROSINA BAUMANN.
* EL DOMINGO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 17, A.N.I.M.A.L, VISCERYS, VULGAR, CARADURAS, MARY JANE, ESCORIA S.E.H.C Y DEMON BLUES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* ESTE VIERNES 31, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN Y TERTULIA, ACTUARÁ ALE CARABAJAL CUARTETO.
* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA TEATRAL “EL VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL SÁBADO 8 DE JUNIO, A LAS 23, LA FIESTA DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS DEL DESIERTO, LA BANDA DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y SOL DEL MONTE.
HÉRCULES
(OCHIUZZI 376)
* SÁBADO 15 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 22, DÚO OBLIVION, PAULINHO DO PINHO.
CINES
SUNSTAR
ALADDIN (3D)
AVENTURA (ATP) 16:45 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
hastael 29/05 21:40 (Cast)
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS (2D)
DRAMA, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 29/05 18:00 (Cast)
POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 29/05 17:00 (Cast) LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 29/05 19:30 (Subt)
JOHN WICK 3 (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 29/05 22:00 (Subt)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL29/05 16:05 hs (Cast) 18:20 (Cast)
BRIGHTBURN: EL HIJO DE LA OSCURIDAD (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 29/05 20:35 (Subt) 22:35 (Subt)
ALADDIN (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 29/05 16:20 (Cast) 19:00 (Cast) 21:45 (Cast) 00:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALADDIN ATP
CASTELL. 2D 17:10 - 19:30- 19:50 - 22:40
CASTELLANO 3D 16:20
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO 2 APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:00
POKEMÓN: DETECTIVE PIKACHU ATP
CASTELLANO 2D 22:20
AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES) CASTELLANO 3D 19:00
VENTA ANTICIPADA
30/05/2019
GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS APTA 13 CASTELL.2D 17:00- 19:50- 22:30
06/06/2019
X-MEN: DARK PHOENIX
CASTELLANO 2D 22:40