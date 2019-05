Para descansar: El ‘tupper’ ideal para desconectarse de la tecnología

27/05/2019 - 22:53 Mundo Web

Un tupper diseñado para no caer en las tentaciones de dulces y golosinas, tiene ahora otro uso, para ayudar a desconectarse de la tecnología.

la compañía The Kitchen Safe ha creado este dispositivo con apariencia de tupper con el que "luchar contra la tentación". Sin embargo, los compradores han empezado a darle todo tipo de usos, tal y como cuenta Sora News.

Un usuario japonés publicó en Twitter una fotografía en la que guardaba dentro del recipiente su teléfono móvil y los mandos de su Nintendo Switch, lo que, según explica en el mismo tuit, le ayudó a concentrarse en tareas más productivas.

"Últimamente he estado perdiendo demasiado tiempo jugando con mi teléfono inteligente, lo que se está volviendo algo problemático. Compré el contenedor y ha sido más útil de lo que había pensado. ¡Lo recomiendo totalmente para personas que no pueden dejar de jugar con sus teléfonos o que se distraen fácilmente", escribió.

¿Cómo funciona?

Los usuarios pueden guardar cualquier objeto dentro de esta especie de caja fuerte con temporizador. Escogen el tiempo que quieren que permanezca cerrada y listo. La tapa no se abrirá hasta que no pase el tiempo estipulado, ya sean minutos, horas o días.

Un tupper diseñado para no caer en las tentaciones de dulces y golosinas, tiene ahora otro uso, para ayudar a desconectarse de la tecnología.



la compañía The Kitchen Safe ha creado este dispositivo con apariencia de tupper con el que "luchar contra la tentación". Sin embargo, los compradores han empezado a darle todo tipo de usos, tal y como cuenta Sora News.



Un usuario japonés publicó en Twitter una fotografía en la que guardaba dentro del recipiente su teléfono móvil y los mandos de su Nintendo Switch, lo que, según explica en el mismo tuit, le ayudó a concentrarse en tareas más productivas.



"Últimamente he estado perdiendo demasiado tiempo jugando con mi teléfono inteligente, lo que se está volviendo algo problemático. Compré el contenedor y ha sido más útil de lo que había pensado. ¡Lo recomiendo totalmente para personas que no pueden dejar de jugar con sus teléfonos o que se distraen fácilmente", escribió.



¿Cómo funciona?



Los usuarios pueden guardar cualquier objeto dentro de esta especie de caja fuerte con temporizador. Escogen el tiempo que quieren que permanezca cerrada y listo. La tapa no se abrirá hasta que no pase el tiempo estipulado, ya sean minutos, horas o días.