Independiente busca avanzar a los octavos en casa

28/05/2019 - 00:04 Deportivo

Independiente, con su crisis futbolística a cuestas, irá hoy por el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Rionegro Águilas de Colombia, que en la ida lo derrotó por 3 a 2.

El partido se jugará en el estadio Libertadores de América, desde las 19.15, será controlado por el paraguayo Mauro Díaz de Vivar y televisado por ESPN.

La Copa Sudamericana se convirtió para Independiente en el gran objetivo del año a raíz de su producción magra en la Superliga, que tuvo a su archirrival Racing como campeón.

La sucesión de resultados adversos, con derrota incluida en el clásico, depositaron en el ojo de la tormenta al entrenador “rojo”, Ariel Holan.

La caída ante Rionegro Águilas, un club con 10 años de vida y que casi no tiene simpatizantes, precipitó el malestar de los hinchas.

El club de Avellaneda no jugó bien en Colombia y pudo haber sido goleado

El resultado, sin embargo, lo dejó con vida a Independiente, que en caso de ganar 1-0 o 2-1, estará en la próxima fase.

Holan, cuestionado por ídolos como Ricardo Bochini y Daniel Bertoni, afronta un semestre duro en cuanto a resultados y reparos que se iniciaron desde sus diferencias con el ex preparador físico del club, Alejandro Kohan.

Las críticas al técnico se profundizaron con la partida de futbolistas disgustados con su proceder, entre ellos, el goleador Emmanuel Gigliotti.

El mediocampista Pablo Pérez aclaró el viernes pasado que el plantel no fue “a pedir la cabeza del técnico” en la reunión que mantuvieron con el dirigente Hugo Maldonado en la ciudad colombiana de Medellín.

“Sé que no jugamos bien y a través de eso aparecen muchas cosas. Me molesta salir a aclarar todo lo que escucho. Hay cosas extrafutbolísticas que ensucian al fútbol y hay que convivir con eso”, señaló el ex Newell’s y Boca.

Los dirigentes, con Pablo Moyano a la cabeza, respaldaron a Holan cada vez que las críticas lo alcanzaron, pero el presidente, Hugo Moyano, se refirió hoy en Radio 10 a su futuro.

Holan hará muchos cambios en la formación, advertido por el funcionamiento dispar en Colombia. Para ello, desistirá del 4-4-2 para darle forma al 4-2-3-1 que otorgó buenos dividendos en temporadas pasadas.

De esta manera, Alan Franco, Gastón y Francisco Silva y Pablo Hernández, le dejarán sus lugares a Emanuel Brítez, Juan Sánchez Miño, Francisco Pizzini y Silvio Romero.