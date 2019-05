Báez: “Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba”

28/05/2019 - 00:36 Política

El empresario kirchnerista Lázaro Báez, procesado por lavado de dinero y encarcelado desde hace 3 años, habló por primera vez sobre el orígen de su fortuna y señaló que “todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba”.

Los fuertes dichos de Báez se obtuvieron de las escuchas telefónicas del “Operativo Puf”, que difundió en exclusiva Periodismo para Todos en su debut el último domingo.

Esas conversaciones revelaron la operación judicial que tenía preparado el kirchnerismo para intentar tumbar la causa de los “cuadernos de las coimas”.

Entre todo ese material, también apareció una llamada del empresario de Austral Construcciones con su abogada Elizabeth Gasaro. En esa charla, el detenido por la “Ruta del dinero K” dio una importante pista sobre su patrimonio, que está en la mira de la Justicia.

En esa charla, Báez, dijo a su abogada: “Yo, todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”.

Agregó, además, el ex empresario kirchnerista, en un momento reflexivo de la charla y de casi confesión que “quizás por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores”, manifestó.