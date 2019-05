28/05/2019 - 02:11 Deportivo

Hace más de dos semanas lo había anunciado, pero tras la eliminación de Quimsa de esta edición de Liga Nacional a manos de Ferro, no se había pronunciado al respecto. Silvio Santander, a través de las redes sociales, hizo oficial su renuncia como entrenador de Quimsa.

El coach bonaerense confirmó que la decisión de alejarse de la institución, pese a que le quedaban dos años más de contrato, fue estrictamente personal y agradeció a los santiagueños por el cariño recibido durante casi cinco años en los que estuvo al frente del equipo.

“Gracias Quimsa por estos 5 años. El viaje ha sido hermoso y termina aquí. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, escribió el DT en su mensaje de despedida por las redes sociales.

Además, horas más tarde amplió: “Les cuento que he decidido no continuar en A.A. Quimsa, estaré siempre agradecido. Quedan 5 años atrás, 4 títulos, récord histórico de la LNB, 17/22 Clásicos y regresar luego de 2 torneos con el club no pudiendo entrar a Playoffs, para dejarlo clasificado a torneo internacional”.

Y a continuación, el entrenador destacó: “Es una decisión personal, momento de introspección, de búsqueda interna, siento que ya no estoy ayudando al proyecto. Necesito re enfocarme, volver a estudiar, ver cosas nuevas y aprender. Quiero agradecer a la gente del club, a los CT, jugadores y autoridades. Siempre tendrán mi respeto y cariño. Y además a la gente que me ha valorado y dado su apoyo siempre, el viaje ha sido hermoso y es mejor terminarlo así. Gracias y disculpas por esta decisión, espero sepan entender”, cerró Santander.

La dirigencia de la “Fusión” ya le busca reemplazante.