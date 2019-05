Nahuel Luján: “Me quedó una espina en Belgrano, me gustaría volver”

28/05/2019 - 16:18 Deportivo

En una reciente entrevista, Nahuel Luján expresó que le quedó una espina con Belgrano de Córdoba y que le gustaría volver algún día. El delantero, por el momento, continúa disfrutando de un gran presente en Central Córdoba.

“He aprendido a jugar más simple que antes, en Belgrano había mostrado un gran nivel también. Ahora termino mejor las jugadas”, aseguró el media punta que es figura en el conjunto santiagueño.

Y agregó: “En Belgrano salimos del país, hicimos historia. Pero me quedó una espina ahí, me gustaría volver algún día”.

Luján debutó en el “Pirata” cordobés el 11 de agosto de 2003, ante Arsenal de Sarandí, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por último, cerró: “No me fui por tener un bajo nivel de Belgrano. Y ahora he mejorado bastante en el juego”.