Lautaro Teruel confesó que hace años sentía atracción por "pendejas"

Lautaro Teruel, detenido desde abril último por abusar sexualmente de una niña de 10 años, aseguró que durante años se sintió atraído por "nenitas", según surge de uno de los audios que se presentaron en la causa y que difundió Canal 7 de Salta.

"Era algo con lo que venía luchando hacía mucho tiempo", expresó Marcos Lautaro Teruel, de 27 años, detenido desde abril último en la Alcaidía de la ciudad de Salta tras la denuncia radicada por la madre de la víctima, abusada en 2013 cuando tenía 10 años.

Luego, el hijo de Mario Teruel, uno de los integrantes del conjunto folclórico Los Nocheros, afirma: "Hoy considero que ya no lucho con eso, porque veo las nenitas y no me pasa nada", y agrega que si tuviera dudas al respecto le pediría ayuda a su padre, para no terminar "en un loquero o en cana".

La declaración surge de uno de los audios presentados por la querella a la investigación y que publicó Canal 7 de Salta.

El audio, de una duración de poco más de diez minutos, forma parte de una charla entre Teruel y la víctima, quien lo grabó. El detenido en la grabación le explica a la menor que "es algo con lo que luché durante mucho tiempo después de lo tuyo. Durante dos o tres años veía una pendeja y me quería alzar", tras lo que asegura que hoy eso "ya no" le pasa.

"Es algo que me pasó de pibe", le dice Lautaro Teruel, al tiempo que considera "una incoherencia" lo que hizo.

Finalmente, destaca que no se ve como un mal tipo, porque si fuera así, le comenta a la víctima, "no tendría la necesidad de hablar con vos, con tu vieja, con mi viejo. Me hago el pelotudo, capaz me voy de Salta".

"Como sé que no soy ese tipo de personas, consideré que era mucho más liviano sufrir una charla con toda la gente que quiero a que me tenga que exiliar por lo que piensen que soy", le comentó.

Otros dos audios grabados por la víctima se conocieron sobre el caso, que también fueron aportados a la causa y publicados por el mismo canal de televisión salteño.