CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Miércoles 29 de mayo de 2019

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.15 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO

VS. LA UNIÓN (juego 2) - VIVO

00.00 DALE FERRO

00.30 JUNTOS POR LA

INCLUSION





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.21 UN TALENTO ESPECIAL

08.07 DC SUPER HERO GIRLS. JUEGOS

INTERGALÁCTICOS

09.32 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

12.01 MIENTRAS DORMÍAS

13.59 SON COMO NIÑOS

15.54 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA

MANSIÓN DE LOS COCODRILO

17.38 LARRY CROWNE

19.30 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

22.00 SON COMO NIÑOS

23.54 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

TCM

06.35 UN ARGENTINO EN NUEVA YORK

08.01 LOST - T. 2 - EP. 17 - LOCKDOWN

08.45 LOST - T. 2 - EP. 18 - DAVE

09.33 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.

10.17 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE

ROAD

11.01 LOST - T. 2 - EP. 21 - ?

11.49 LOST - T. 2 - EP. 22 - THREE MINUTES

12.35 LOST - T. 2 - EP. 23 - LIVE TOGETHER,

DIE ALONE - PART 1

13.20 LOST - T. 2 - EP. 24 - LIVE TOGETHER,

DIE ALONE - PART 2

14.04 LOST - T. 3 - EP. 1 - TALE OF TWO

CITIES

14.50 LOST - T. 3 - EP. 2 - THE GLASS

BALLERINA

15.33 LOST - T. 3 - EP. 2 - THE GLASS

BALLERINA

16.17 LOST - T. 3 - EP. 4 - EVERY MAN FOR

HIMSELF

17.02 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

18.37 EL INVENCIBLE

20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

22.00 GODZILLA

TNT

07.17 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

09.27 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

11.27 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

13.09 INDOMABLE

14.59 SÍGUEME EL ROLLO

17.06 EL HOMBRE ARAÑA

19.23 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

2. LA VENGANZA DE ELE

22.00 HOTEL TRANSYLVANIA

23.37 ELYSIUM

SPACE

07.09 BREAKING NEWS

08.42 HELIOS

09.54 EL REY ARTURO

12.02 FURIA DE TITANES

13.50 FURIA DE TITANES 2

15.29 TRAS LA MÁSCARA

17.23 SHERLOCK HOLMES

19.36 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

22.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L

CINECANAL

11.50 UN ZOOLÓGICO EN CASA

14.02 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.

REVOLUCIÓN

15.55 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER

VENGADOR

18.02 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

20.22 LOS TRES CHIFLADOS

22.00 EDDIE, EL ÁGUILA

23.55 SECUESTRO





A DÓNDE IR

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

*HOY, A LAS 22, MÚSICA EN EL AIRE

PRESENTA “FACUNDITO EN LO MISMO,

PERO AL REVÉS”. A LA GORRA.

*SÁBADO 1, A LAS 22, NOCHE DE

HUMOR CON “UNA GAUCHADA”, DE

LOS HERMANOS TRONCHE.

*DOMINGO 2 DE JUNIO, A LAS 17, LOS

HERMANOS TRONCHE PRESENTAN

“UN MISTERIO PATAGONIA”.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 31, SHOW EN VIVO DE

DANY CARABAJAL Y SU GRUPO Y EL

GRUPO 5.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*ESTE VIERNES 31, A LAS 23, SE

REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO

“SANTIAGO ES SEMILLA DE VIDA”.

ACTUARÁN CLAUDIO ACOSTA, DELESTERO,

SOMBRITA ALGARROBERA

(FRÍAS), EL DESIGNIO (QUIMILÍ), MILY

DAYUB, LOS DUENDES DEL SALITRE

Y LA ESCUELA DE DANZAS ROSINA

BAUMANN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* ESTE VIERNES 31, A LAS 21, EN EL

CICLO FOGÓN Y TERTULIA, ACTUARÁ

ALE CARABAJAL CUARTETO.

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ

A ESCENA LA OBRA TEATRAL “EL

VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

*SÁBADO 1, A LAS 23, ACTUARÁ

LUCÍA SARMIENTO TRÍO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 1, DÍA NACIONAL DEL

FOLCLORISTA CON DÚO QUICHUAMANTA,

DÚO GÓMEZ CASTILLO Y

DANY CARABAJAL.





CINES

SUNSTAR

ALADDIN (3D)

AVENTURA (ATP)

16:45 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00

(Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21:40 (Cast)

EL CUENTO DE LAS

COMADREJAS (2D)

DRAMA, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE

PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

17:00 (Cast) LA MALDICIÓN DE

LA LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

19:30 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

22:00 (Subt)

LA RAZÓN DE ESTAR

CONTIGO (2D)

AVENTURA (ATP)

16:05 hs (Cast) 18:20 (Cast)

BRIGHTBURN: EL HIJO DE

LA OSCURIDAD (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20:35 (Subt) 22:35 (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 29/05 16:20 (Cast) 19:00

(Cast) 21:45 (Cast) 00:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP

CASTELLANO 2D 17:10 - 19:30- 19:50

- 22:40

CASTELLANO 3D 16:20

LA RAZÓN DE ESTAR

CONTIGO 2 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00

POKEMÓN: DETECTIVE

PIKACHU ATP

CASTELLANO 2D 22:20

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO

JUEVES) CASTELLANO 3D 19:00

VENTA ANTICIPADA

30/05/2019

GODZILLA II: EL REY DE

LOS MONSTRUOS APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 17:00-

19:50- 22:30

06/06/2019

X-MEN: DARK PHOENIX

CASTELLANO 2D 22:40