28/05/2019 - 22:33 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Jorge Alberto Armoha

- Dora Zulma Giménez (Añatuya)

- Juan Carlos Herrera (Añatuya)

- Miguel Ángel Chazarreta

- Marialuisa Jiménez (Chaupi Pozo)

- Eusebia de Jesús Giménez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARMOHA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su esposa Ángela Santillán, sus hijos María Esther, Jorge, Daniel, Soledad, Emanuel y José, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velados calle 59 y 8 Bº Ej. Argentino (sala velat. Espíritu Santo) e inhumados hoy a las 8 en el cementerio de Maco. Elevan oraciones en su memoria.

ARMOHA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su esposa: Angela Santillan, sus hijos: María Esther, Jorge, Daniel, Soledad y José, nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Maco. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARMOHA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus hermanos Lucho Nieto, Pablo Nieto, María Andrea Nieto y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARMOHA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Jorge Antonio Armoha, su esposa Cintia Sequeira y sus nietos Franco y Érika Armoha participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARMOHA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario Campo Contreras, participa con profundo pesar el fallecimiento del Papá del Profesor Jorge Armoha. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su esposa Ana María, sus hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. A las 11.30 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CHAZARRETA, MIGUEL ÁNGEL (Maicol) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Que hermosa mistad forjamos, hoy te despido con hondo pesar querido amigo. César Rodríguez Cancinos y flia. participan su fallecimiento y abrazan a Ana María e hijos con afecto.

CURI, GLADYS ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/19|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar e hijos: Nadia, Joaquín y María Pía participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a sus hijos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia. Se ruega oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Los amigos de su hijo Guillermo del Equipo Valencia F. C. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Flaca te vamos a extrañar. Tus compañeros de Trabajo de Mesa General de Entradas, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Con profundo dolor participan el fallecimiento de su prima Rosa Inés, Leandro Taboada, María Inés, Leonor, Heriberto, Manuel de Gorostiza, sus sobrinos y familiares. Ruegan una oración en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Lucía y Nilda Riachi participan con gran dolor la partida de nuestra querida amiga Rosa Inés, con quién compartimos hermosos momentos de la vida. Ruegan oraciones para que su alma se eleve al Reino Celestial y desde allí derrame bendiciones de resignación para su esposo, sus hijos, nietos y toda su familia.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Ricardo Miguel Kunst y sus hijos Salomé, Matías y Jaime expresan sus condolencias por el fallecimiento de la amiga Rosa Inés. Acompañan en este difícil momento a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Compañeros de trabajo de su hija Victoria del Juzgado Laboral 5ta. Nominación: Silvia Herrera, Estela Beltramino, Gabriela Ruiz, Walter Reuter, Jorge Castillo, Delia Gómez, Eleonora Olivera, Ignacio Guzman, Adriana Medina, Antonela Palavecino, Mariana Araujo, Guillermina Tuma, Teresa Nuno, Roxana Elli, Ignacio Corbalán, Cristina Domínguez, Silvia Segura y Alicia Palavecino participan el fallecimiento de la mamá de su compañera Vicki y ruegan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida compañera. Rogamos oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Querida y amada Rosa Ines, no hay palabras para demostrar el inmenso dolor. Fuiste mi segunda madre y así siente mi alma. Los recuerdos imborrables y el amor infinito, quedará en mi corazón para siempre. Con cariño te recordamos y que tu alma descanse en paz. Maxi Paradelo y Guada, acompañan a su amigo Guillo y flia. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Tu sonrisa luminosa, quedará grabada siempre en nuestros corazones, querida amiga. Besos eternos al Cielo. Sus amigas Laura, Gladys, Rebeca, Marcela Flinne y Gladys Rilinsky, acompañan a Guillo y flia., con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Julián Serrano, su esposa Ana María Asencio y sus hijos Joaquín, Josefina y Julián participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Guilli con mucho cariño.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Joaquín Serrano, su esposa Martita Aquilino y Martina Serrano Aquilino acompañan a Guilli y toda la familia Vanni. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Sucursal Santiago de la Caja de Ahorro y Seguro acompañan a su compañero Guillermo, Ceci y toda la familia Vanni-Gorostiza ante el dolor de la pérdida. Elevamos oraciones por el alivio espiritual.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Compañeros de la Sucursal Tucumán de la Caja de Ahorro y Seguro participan el fallecimiento de la mamá de Guillermo y elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Elba Inés Araujo, sus hijos Carlota, Hugo y Candelaria, su nieta Sofía participan el fallecimiento de la mamá del querido Guillermo y lo acompañan junto a Cecilia y toda la familia, confiados que descansa en los brazos de Jesús.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Viviana Abdala del Castaño (a), Patricia Abdala del Castaño y Elina Abdala acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Carlos Ernesto García, Adela G. Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena, César, Patricia y Maximiliano y María Ángel participan con dolor su fallecimiento.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Hugo César Frola, Olga Charriol, sus hijos Pablo Fernando y Hugo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Marilí Pinto y su hijo Juan Pablo Navelino Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. ¡¡ Hermana Pelu!! Nos toca cosechar todo lo que sembraste en nuestros corazones. Ya estás gozando junto a nuestros padres. Te queremos hasta la eternidad. Sus hermanos Mercedes y Daniel Olmedo, sus sobrinos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia, te recordaremos siempre con tu mejor sonrisa. Pedimos al Señor por tu eterno descanso y felicidad celestial.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Su primo Mario y Sra. Beatriz, sus sobrinos Eugenio, Vicente, Eugenia e Ignacio Guberville, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Bernardo Bailón, su esposa Susana Comelli e hijos Berni, Sole y Benjamin, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la querida amiga Mecky. Ruegan pronta resignación a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Miguel Ángel Caputo, Maria Luisa Pernigotti y sus hijos Lucia y Nicolas, Migue y Nico, acompañan a la familia en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Su hermana del corazón Silvia Gonzalez y su sobrina Vanesa Gonzalez, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. "Caminante no hagas ruido que mi Madre se ha dormido en los brazos del Señor". Victor Badel, Liliana Rovelli y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Ramón Chamorro, Susana Lozano, hijos y nietos acompañan a sus amigos Mecky, Daniel y familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Ricardo Dalale y Nora Litvak, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Matías, Valentín y María Pía participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Enrique Llapur, Adriana Tauil y Eugenia Chedid participan con profundo pesar su fallecimiento.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Héctor Baraldo, Sonia Torri y sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Beatriz Coria y familia, María Cristina Coria y familia participan con dolor su partida. Siempre estarás en nuestras mentes y corazones, querida amiga Pelusa. Dios la tenga en su gloria, elevan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Jorge Llarrull, Guadalupe Suárez y familia participa con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones en su memoria. Y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Lic. Maria Ines del Rosario Suarez y sus hijos Prof. Maria Florencia Herrera Suarez y Luis Alberto y flia., participan con inmenso dolor el fallecimiento de su amiga y compañera de la adolescencia Olguita. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Benedito Lupica, María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos Adrián y Karina Hayipanteli y Darío y Belén Giménez; sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Meky y toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Querida Pelu, la promoción 68 de 5to. año "E" de la Escuela Normal Manuel Belgrano te guadaremos siempre en nuestros corazones. Acompañamos a toda la familia en estos difíciles momentos. Rogamos oraciones en tu memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon y su esposa Verónica Vega, sus hijos Octavio Jesús, Ricardo León y Constantino acompañan con cariño a sus hermanas en estos tristes momentos. Ruegan por el eterno descanso de su alma al lado de Nuestro Señor.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Silvia Llavar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus queridos familiares.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo y familia participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y ruegan por el consuelo para su hija.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (Pelusa) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Bíanca Migliorini, Eduardo Boucard y familia acompañan con dolor a la querida familia Peláez ante la pérdida inesperada de Pelu. Nos unimos en oración y rogamos por su feliz resurrección.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Carlos A. Villalba, su esposa Nory y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su padre Miguel Rodriguez ( Guingui ), participa con profundo dolor su falleciminto y rueega oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus tías Negrita, Rosa y Porota Villagran participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Tu ausencia será difícil, porque eras especial con esa forma de ser única. Estarás siempre en cada uno de nosotros, Besos al Cielo Tus sobrinos Paola, Nacho y Thomy participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Nuestra querida Pely estaras siempre en nuestros corazones, Tu sonrisa y alegria nos acompañrá siempre. Graccias por esos momentos felices que nos regalaste. Te amamos, tus Amigas Adriana Infante y Sonia Corregidor, acompañan con profundo dolor a toda su flia. en este dificil momento.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Conservaré y guardaré los mejorees recuerdos junto a vos. cada vez que mire hacia atras estaras vos, con tu sonrisa especial y tus ocurrencias que de ahora en adelante me acompañaras y guiaras. hna Vanina, Raul, Pablo y Marcela, Albaro y Agustina, sobrinos, nietos Lucas, Juan Pablo, Mili y Emi, ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Comadre querida no puedo esconder este dolor dificil será no escuchar risa, no ver tu cara de alegria y tu mirada picara. Tanto años juntas y hoy nos separamos un poco antes, pero se que estaras siempre en cada paso y momentos de mi vida. Claudia Infante, René Rigourd, Sofia y Martina acompañan con dolor a toda la flia. en este doloroso momento.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Señor ya está ante tí, recibela en tu Reino " Su Papá Guingui Rodriguez, sus tios Cacho, Tati, Pepa Rodriguez, Gustavo Santillan y su madrina Titina Rodriguez y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Bienaventurados los que sufren porwque ellos verán a Dios " Su tia Chany Vera, sus primos Gina Lutfi, Guillermo Bravo y sus sobrinos Nico y Atina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GLADYS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus hijos, María de los Ángeles, Guillermina, sus hnos. Daniel, Yaya, Carlos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cement. Parque de la Paz. a las 9 hs. Casa de duelo s.v. Nº2 P.L. Gallo 330. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARANDA, ÁNGEL HUMBERTO (Cachito) (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Tránsito, sus hijos Inés, Ramón, Liliana, Ángel y Federico, sus nietos y bisnietos invitan al oficio religioso que se realizará en su domicilio (Martín Herrera Nº 1022, Bº Alte. Brown) a las 19 hs. con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DIÓSQUEZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su hija Egui Valentini y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

DIÓSQUEZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus nietos Daniel, Hugo, Carlos, Victor, Claudio y René Chazarreta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIÓSQUEZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su sobrino Rodolfo, su sobrina política Carmen, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DIÓSQUEZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su sobrino Negrito, su sobrina política Olga Lepore y su hijo Juan Pablo y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, EUSEBIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su hijo José Ledesma, su hija política Elsa Díaz, sus nietos Gaby, Ariel, Diego, Doris y Fabio, sus bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Omil (Norte) 650, Bº Central Argentino. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, EUSEBIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su nieto Gabriel Ledesma, su nieta política Julia Loto, sus bisnietos Santiago, y Karen, su tataranieta Emili participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, EUSEBIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus nietos Gabriel, Ariel, Diego, Doris y Fabio sus nietos políticos Julia, Karina, Elvia y Juan, sus bisnietos Santiago y Karen; Morena y Yeila; Zoe y Liz; Gustavo y Bauti y su tataranieta Emili participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. El Taller de Libre Expresión Musical de la 3ª Edad participa con mucho pesar el fallecimiento de nuestro compañero y ex integrante del taller e invita a la misa que en su memoria se oficiará el 31/5/19 a las 20 en la Pquia. Cristo Rey, La Banda, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PÉCORA, ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Su hermano Vicente Pecora y flia, su esposa y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para rogar por el eterno descanso de su alma.

PONCE, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|.Querida Madre: Hoy hace un mes de tu partida al encuentro del Señor, cada día que pasa se nota más tu ausencia.''Te extrañamos''. Tus hijos Mabel, Cacho, tu hijo político Héctor, tus nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey (La Banda).

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Dios te sostiene en sus brazos y te concede la paz eterna, paz que nos debes transmitir madre". Hoy se cumple un mes de su partida al reino celestial. Sus hijos Marti, Tito, Adriana, Gabi, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Cristo Rey a las 20 hs. Se ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GIMÉNEZ, DORA ZULMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus hijos Milagros, y Juan Carlos Paez Giménez y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio municipal de Añatuya, Dpto. Taboada. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GIMÉNEZ, DORA ZULMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. "Hemos callado y hablado tanto juntos, que hasta callar y hablar son dos traiciones, dos sustancias sin justificación, dos sustitutos. Lo hemos buscado todo, lo hemos hallado todo, lo hemos dejado todo". Junco Gómez y familia, dedicado a Juanca Páez Giménez y Dorita Páez Giménez, sus hermanos de la vida.

JIMÉNEZ, MARIALUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Participan con profundo dolor sus hijos, nietos, bisnietos y toda su familia. Ruega una oración en su memoria, sus restos serán inhumados en el cementerio de Chaupi Pozo a las 15 el 29/5/19. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.