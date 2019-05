La madre de la joven violada apuntó contra Mario Teruel

28/05/2019 - 22:54 Pura Vida

El grupo “Los Nocheros” atraviesa uno de los momentos más tristes de su historia, aunque no por situaciones vinculadas directamente con sus integrantes, sino por un hecho puntual que afecta la vida personal de uno de ellos, Mario Teruel, cuyo hijo, Marco Lautaro (27) fue acusado de violar a una menor hace una década, cuando ésta apenas tenía entre 7 y 8 años.

En un primer momento el foco estuvo puesto solo en Lautaro, quien fue grabado, durante una conversación telefónica, por la víctima confesando lo sucedido, ahora el testimonio de la madre de la joven apuntó contra el músico de Los Nocheros. “Me amenazaron -sostuvo la mujer, en una entrevista que difundió “Los ángeles de la mañana”. Primero me dijeron que fue una pendejada que cualquier chico hace. ¿Quién me dijo eso? Mario. Que fue una pendejada. Le dije que no me parecía, que su hijo era un violador, un pedófilo. Se enojó, y me dijo (de nuevo) que era una pendejada y que cualquier chico lo podía hacer. Le dije que lo iba a denunciar, y que como todos sabemos que tiene muchos contactos, le pedí que no se metiera”.

Por otra parte, la mujer también indicó que ambas familias, la suya y la de Teruel, mantienen un vínculo que va más allá de la amistad, transmitiéndose por varias generaciones: “Mi mamá se crió con su mamá, yo me crié con los chicos, con Lautaro, con los hermanos”, explicó. l