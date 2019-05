Lectura del Santo Evangelio según San Juan 16,12-15

29/05/2019 - 00:19 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - “Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará”.

Reflexión

Encontramos a Pablo ya en su 2º viaje misionero, llegado a Atenas siente un gran desgarro interior al ver una ciudad tan culta dominada por la idolatría. Se va a dedicar a combatirla al mismo tiempo que nos da uno de sus mejores discursos para anunciarles y debatir sobre el Dios verdadero.

A los griegos les encanta un buen debate, habiendo oído predicar a Pablo en las plazas, le llevan al Areópago para que compartiera su nueva doctrina con las multitudes allí reunidas. Los atenienses están orgullosos de su capacidad intelectual y disfrutan oyendo nuevas ideas, Pablo utilizará sus dotes y formación oratoria, dejándonos un discurso en el que menciona varias ideas filosóficas con las que los mismos atenienses estarían de acuerdo, al mismo tiempo que añade su formación hebrea y sobre todo desde su experiencia personal con el Cristo Resucitado, Él y por Él, ha cambiado totalmente su vida.

Pablo puesto en pie en medio del Areópago, comienza su discurso mostrándoles que ha observado esta ciudad y que le ha dejado una grata sorpresa; les dijo: “Varones atenienses, en todo os veo como muy religiosos, (= supersticiosos)”, -en los dos sentidos se puede entender- porque paseando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: Al dios no conocido” (v. 23a). Pablo trata de conectar con los atenienses desde dónde están para guiarles hacia donde deben ir. Esta mención de un Dios no conocido o desconocido prepara el camino para que pueda hablar de su Dios conocido. “Aquél pues, que vosotros honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo”.

El contenido del anuncio como tal, parte de un Dios creador de todo, no sujeto a hechuras humanas, está en todas partes y para encontrarlo, sólo se necesita tener una actitud de búsqueda, “porque en Él vivimos, nos movemos y existimos”. Se da en el auditorio una escucha atenta. La ruptura llega con el anuncio central del mensaje cristiano: un Cristo crucificado y resucitado, “un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios” 1ª Cor 1,24. Aquí Pablo fracasa pero no abandona.

Esta forma de predicación de un gran experto y apasionado Pablo, nos sirve de ejemplo de cómo se adapta un sermón para un grupo particular. En nuestra sociedad actual tan diversa, este modelo debe animarnos a creer y apostar por anunciar un evangelio liberador que sea Buena Noticia para todos, sobre todo para las personas que viven sin esperanza, ya sea que se apoyen en diferentes poderes=idolatría, o que carezcan de lo imprescindible para vivir.

Jesús pone de relieve una de las funciones del Espíritu Santo: iluminar, enseñar, guiar, para que sus discípulos puedan entender la Verdad plena”, de esta forma completará las enseñanzas que Jesús les ha dado durante su vida terrena pasada a su lado, es más, la promesa de Jesús se amplia para todos sus seguidores en el futuro. Aquí entramos nosotros, ya estábamos en su pensamiento.