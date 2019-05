Gremialistas locales señalaron que van a la huelga para que el Gobierno nacional detenga sus políticas de ajuste

29/05/2019 - 00:44 Política

Los dirigentes gremiales José Gómez, (CGT Santiago), José Arce (Atsa), Orlando Gorosito (Amet), Hugo Padilla (Uocra) y Victor Paz, (Sindicato de Comercio), señalaron los motivos por los cuales adhirieron al paro en el programa Libertad de Opinión que se emite por Canal 7.

El titular de la seccional local de la CGT sostuvo que “el paro general es porque hoy hay gente que no puede llegar a consumir un alimento y también hay un porcentaje muy alto de jubilados que no pueden adquirir sus remedios. Se ha perdido casi un 30% del empleo. La pobreza ha crecido muchísimo, todos hemos bajado el consumo al tener una inflación tan alta y pautas salariales limitadas”.

Desde la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), su secretario general Hugo Padilla indicó que “vamos al paro porque nosotros, más allá que seamos la seccional Santiago, a nivel nacional durante estos últimos tiempos perdimos más de 55 mil puestos de trabajo, por eso nos manifestamos de esta forma. A nivel local hacemos un párrafo aparte en lo que es la construcción, porque gracias al Gobierno de la Provincia recuperamos nuestros puestos de trabajo con las distintas obras de infraestructura, en lo que hace a recuperar puestos a nivel local”.

Por su parte, José Arce, secretario general del Sindicato de la Sanidad (Atsa), indicó que “los trabajadores de la sanidad, tanto del sector público como privado, acompañamos este paro por la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, que impacta a todos los trabajadores; por la crisis de la salud pública y el sistema de obras sociales; por los tarifazos, los jubilados que no llegan a comprar medicamentos. Todos eso, motivos comunes a todos porque el Gobierno nacional ha venido tomando medidas que nos han llevado a este abismo”.

A su vez, Orlando Gorosito, secretario general de Amet, indicó que “hay una pérdida terrible del presupuesto nacional que de un 7,5% del PBI ha bajado al 5,5%, entre el 2016 y 2019, agravado con el crecimiento demográfico que tiene la educación, que hay 500 mil alumnos más en este período y la inversión por alumno ha bajado un 20%. En nuestro sector específico que es educación técnica han bajado $1.500 millones los presupuestos en retiro de maquinaria, de herramienta, también en infraestructura. Estas políticas de Estado en cuanto a la educación son nefastas’.

Por su parte, Víctor Paz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, señaló que “nosotros adherimos al paro desde el inicio de la convocatoria. Lamentamos profundamente que la parte empresarial no se adhiera, porque creo que no ha entendido el mensaje que está dando la CGT, que es también para protestar por las pymes que se han cerrado. El sector de comercio es uno de los que más empleados ha perdido, que mas empresas ha cerrado y creo que este paro es para darle un mensaje al Gobierno para que pare un poco. Esta situación está fundiendo al país, las pymes no pueden subsistir y el ajuste va por los empleados. En Santiago hemos perdido más de 1.200 empleados de comercio”. l