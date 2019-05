Amenazó y agredió a su ex, delante de la hija de ambos

29/05/2019 - 01:24 Policiales

Un joven terminó tras las rejas acusado de haber amenazado y agredido a su ex pareja, delante de la hija de ambos de apenas 2 años.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, el hecho se registró en la noche del lunes en un domicilio del barrio Aeropuerto.

Según precisaron, el acusado llegó a la casa de su ex novia de 21 años, con intenciones de ver a su hija y llevarla a su domicilio.

Fuentes policiales informaron que la mujer le habría consultado por la mensualidad, a lo que éste le habría respondido que debía abonarla del 1 al 10 de cada mes, y que en consecuencia recién la próxima semana tendría el dinero.

Aparentemente en ese momento se produjo una discusión entre ambos con la pequeña como testigo, por lo que se habría asustado.

La joven le habría manifestado a su ex que no se llevaría a la niña ya que estaba alterada, ante lo cual el acusado habría propinado una patada a la puerta de la cocina y no conforme con ello, le habría aplicado un golpe de puño detrás de la oreja a la damnificada.

El agresor se retiró del inmueble y la joven se dirigió a la Comisaría 49 donde radicó la denuncia correspondiente. El hecho fue informado a la fiscal de turno para casos de violencia de género, Dra. Judith Díaz, la cual ordenó la aprehensión del agresor, medida que se cumplió a las pocas horas. l