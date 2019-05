Condenaron a un joven que golpeó a su pareja cuando descubrió que era “taxi boy”

29/05/2019 - 01:35 Policiales

Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso al reconocerse culpable del delito de lesiones leves calificadas, tras propinarle una golpiza a su pareja, después de que ésta descubriera que mantenía relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.

En el Palacio de Tribunales se llevó a cabo ayer una audiencia en la que se celebró un juicio abreviado.

El fiscal para casos de violencia de género, Dr. Diego Cortés, expuso ante la jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla, un acuerdo alcanzado con la defensa del imputado, representada por la Dra. Eva Valev de Jensen.

El Dr. Cortés manifestó que el acusado de 30 años había prestado su conformidad con el acuerdo, lo cual fue ratificado por el mecánico al ser consultado por la magistrada.

En consecuencia, la Dra. Laportilla homologó el acuerdo y condenó al joven a 3 años de prisión en suspenso, sujeto a estrictas medidas de comportamiento. Por ello, tras la audiencia, el acusado recuperó su libertad, ya que permanecía detenido desde principios de este mes.

El caso

El hecho se registró en un domicilio del barrio El Vinalar. Una joven de 25 años se presentó en la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer y denunció a su pareja.

La damnificada relató que se había despertado alrededor de las 6 y se levantó de su cama; como su concubino dormía, ella tomó su celular y comenzó a encontrar mensajes en los que descubrió que le escribían otras mujeres.

Sin embargo, la mayor sorpresa se llevó cuando leyó una conversación con un hombre, en el que aparentemente hablaban de que ambos mantenían relaciones sexuales a cambio de dinero.

La joven rompió en llanto y despertó a su pareja para reclamarle esta situación, reprochándole los engaños y que mantuviera relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero. “¿Por qué me haces esto y no vas a buscar un trabajo antes de andar haciendo esas cosas? Me puedes contagiar alguna enfermedad a mí o a los chicos (los dos hijos que tienen en común)”, le recriminó la denunciante.

En un primer momento él trató de negar los hechos, pero ella le leyó los mensajes explícitos. Fue entonces cuando la tomó del cabello y le gritó: “¡Gracias a eso comes todos los días!”, mientras le propinaba golpes de puño.

La denunciante resultó con fractura de tabique nasal.l