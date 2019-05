Se disputará un torneo interprovincial juvenil

29/05/2019 - 02:04 Deportivo

La Unión Santiagueña de Rugby y la Unión Andina de Rugby presentaron en esta ciudad el Torneo Interprovincial Juvenil 2019, en el cual tomarán parte equipos de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja y que dará inicio el 8 de junio con el objetivo de nutrir de competencia a los juveniles.

En la presentación estuvieron Daniel Pavón (presidente), Marcelo López (vicepresidente) y Pedro Yapur, en representación de Unión Andina, en tanto que la USR estuvo representada por el presidente Martín Ávila y los dirigentes Juan Maza, Fernando Curet, Marcelo Gauna y Gabriel Butiler, más los coordinadores deportivos de Lawn Tennis, Oscar Muhn, de Old Lions, Alejandro Ávila, y de Santiago Rugby, Eduardo Garay. Tambien estuvo presente Mario Chazarreta, coordinador de juveniles de Old Lions. Los participantes del torneo, destinado para las divisiones M15, M16 y M17/18, serán Lawn Tennis, Old Lions y Santiago Rugby, más los equipos catamarqueños de Los Teros y Catamarca RC y Club Social de La Rioja, que jugarán todos contra todos a dos ruedas, por lo que constará de 10 fechas.

De esta manera, la USR termina de concretar uno de los objetivos más importantes para este 2019, que es darles competencia a los juveniles santiagueños, teniendo en cuenta que el Regional Juvenil que se jugaba con equipos de Tucumán y Salta no pudo seguir disputándose.

Ahora habrá más acción para los chicos.l