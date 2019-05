Nuevo audio de Teruel: “Ahora veo nenitas y no me pasa nada”

29/05/2019 - 19:10 Policiales

En las últimas horas se difundió un nuevo audio de Lautaro Teruel que causó indignación en la opinión pública. El joven, detenido por abusar sexualmente de una menor de 10 años, declara que ahora, cuando ve “nenitas” no le pasa “nada”.

En otra parte del diálogo que mantuvo con la víctima, Teruel manifestó: “Ahora veo nenitas y no me pasa nada, si tengo dudas, le digo a mi viejo 'ayudame'”.

“Es algo con lo que he luchado después de lo tuyo, fueron años de que veía una pendeja y me quería alzar. Pasó el tiempo y me di cuenta que no, cualquiera. Tengo cien minas para garchar si quiero, y una nena no tiene nada que ver, una nena que no tiene noción de nada, que no tiene por qué enterarse de esas cosas. Los primeros años me costó pero hoy no, tengo mi casa repleta de niñas y niños y la mejor; las trato como hermanitas”, aseguró.

Teruel le cuenta a su víctima que lo que le pasaba antes ya no le pasa pero que seguía sintiéndose mal por lo que le había hecho. “Necesitaba pedir perdón”, le confesó.

La menor le pregunta si sus padres lo saben y la respuesta fue contundente: “Sí, porque tu abuela me dijo: 'Tenés que hablar con tu papá'. Y tiene razón, fue como dos días después de nuestra charla”.

El joven también habla sobre cómo impactó lo sucedido en su familia. “Saludo a mi vieja y me saluda raro. La Pato ya le había contado. Me sacó un re peso, olvídate. Ese día tuvieron cero onda”, manifestó.

Y agrega: “Al otro día me agarró mi viejo, hablamos bien, me bardeó un toque. Y después le dije que necesitaba hablar con vos. Era algo con lo que venía luchando hace mucho tiempo, y hoy siento que no lucho”.

La causa está en manos del Juzgado de Garantías de 7° Nominación y la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual N°1, a cargo del doctor Sergio Federico Obeid y Teruel permanece imputado y detenido.