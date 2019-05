Militta Bora respaldó a Jimena Barón por la convocatoria de Daniel Osvaldo al Súper Bailando

29/05/2019 - 20:54 Pura Vida

Jimena Barón cuestionó a Marcelo Tinelli por convocar a su ex, Daniel Osvaldo, para el Súper Bailando. El futbolista llegó a la final del certamen en Italia y ahora el conductor lo quiere en la versión argentina, lo que no le cayó para nada bien a la cantante. En varias oportunidades, Jimena Barón relató el maltrato psicológico que vivió por parte del futbolista. Hace poco, Osvaldo la criticó por enseñarle malas palabras a Morrison, fruto de su relación, y la cantante salió con los tapones de punta. “Me es muy difícil callarme, sería una pavada hablar y mostrar, pero no necesito defenderme. Como mamá no. Como mamá, pueden hacer fila y me hago tiempo para atender a todos”, disparó en su momento.

Ahora, Militta Bora, quien estuvo en pareja con Daniel Osvaldo en medio de su separación de Jimena, respaldó a la actriz y aseguró que es un “maltratador, un mal llevado con las mujeres y un tipo que no mantiene credibilidad en nada”.

“Por suerte salí re poco tiempo. Fue más corto, pero también la sufrí, porque me vi re expuesta y quedé como la rompe hogares y tercera en discordia, cuando en realidad él ya estaba separado. Pero también cuando ella lo conoció, él acababa de tener bebés con una mujer italiana. Lo que pasa es que en Argentina no se supo”, aseguró a Teleshow.

Militta aseguró que siempre estuvo del lado de Jimena. “Cuando salía con Daniel, no entendía por qué ella salía en TV y decía que no tenía casa. Yo lo estaba conociendo y le dije: ‘¿Por qué no le comprás una casa a cada uno de tus hijos y tenés una buena relación con cada una de sus madres?’. Él me respondió: ‘No se la voy a hacer tan fácil’”.l