Correa y Carrizo, a un paso del juicio por Morenita

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, sellará el futuro inmediato de una joven porteña y su ex pareja, santiagueño, acusados de dar muerte a una beba de un año y 10 meses el 11 de febrero del 2017 en Taboada, Sarmiento.

La joven es Florencia Ayelén Correa y su ex novio, de apellido Carrizo, apresados por la misteriosa muerte de Morenita. Objetivamente, lo único incuestionable es la muerte de una niña, lo demás requerirá agudeza judicial.

Empero, la Fiscalía atribuyó a la pareja la responsabilidad de propinarle golpes, lo cual habría decantado en la tragedia,

En el medio, se advierten grises en la pareja, propios de supuestas golpizas a madre e hija, acalladas quizá por permanecer lejos de su hogar.

Qué dijo Florencia

“Esperábamos que a mi novio le enviara plata su patrón”, ya que el joven trabajaba en Buenos Aires, habría afirmado Florencia al declarar.

“Él (por Carrizo) me maltrataba, encerraba y golpeaba. Dijo que me mataría si quería volver a Buenos Aires. Tenía una escopeta junto al ropero”. “Ese día me tiró con un palo de escoba y le pegó a Morena”, habría asegurado, 40 días después de la muerte de la beba.

Desesperación, verdad tardía o estrategia. Para la Fiscalía, los dos deben ir a juicio, pero la decisión final es potestad del juez Paradelo, quien difirió el fallo hasta el lunes.l