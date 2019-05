El gesto de Will Smith con unas niñas es furor en Internet

30/05/2019 - 00:44 Pura Vida

Durante la alfombra roja de la premier de la nueva película de Disney, Aladdín, se realizó el pasado 21 de mayor y dejó un tierno video que tiene como protagonista a Will Smith y dos pequeñas.

El actor interpreta al Genio en la película de imagen real basada en el clásico de Disney, y dos niñas se acercaron a él para preguntarle por su magia.

"¿Sabes qué pasa? Soy el Genio, pero cuando estoy en público no puedo usar mi magia para que la gente no sepa quién soy. Entonces, finjo que soy una persona normal porque a veces la gente se asusta de los genios", contestó Will Smith, siguiéndole el juego a las dos pequeñas.

"¿Dónde están tus amigos?", le preguntó una. Entonces el actor señaló a Naomi Scott que estaba en la alfombra roja: "¿Conocieron a la princesa Jasmín?" Una de las niñas le contestó que sí, pero la otra dijo que no la había visto.

"¡Ah, ¿tú no la has visto?! ¿Queres venir a conocer a la princesa?", dijo Smith y retiró el separador que limitaba la alfombra roja para dejar pasar a las niñas.

El actor emocionó a las redes sociales al contestar de forma tierna a las dos niñas llenas de inocencia. Además, ignoró por completo a las personas que le pedían que siguiera caminando y consiguió que las pequeñas pudieran conocer de cerca a la princesa Jasmín.

friendly reminder that we don’t deserve will smith pic.twitter.com/xFiaHbbKfs — (@ayexkarennn) 27 de mayo de 2019