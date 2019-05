FÚNEBRES | 30 de mayo de 2019

30/05/2019 - 01:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/5/19

- Julio Ávila (La Banda)

- María Ester Guzmán (La Banda)

- Luisa Mercedes Jaime de Salto (La Banda)

- Elena Rojas

- Sixto Ramón Carabajal (La Banda)

- Josefina Isabel Bianchini de Furh

- Susana Gusmán de Ballattore (Las Termas)

- Enzo Nicolás Martínez

- Lidia Juana Ruiz

- Marta Silvia Blasco

- Clemente Barraza

- Sandra Magda Coseano (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hijos Héctor, Jorge, Enrique, Eduardo, sus nietos, hijos políticos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar, sus hijos Federico y Lucrecia y sus nietos Baltazar y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Eduardo Llugdar (a), Erika Casagrande y sus respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos Carlos Lisandro, Eleonora María, Santiago, Lucía María, Facundo Baltasar y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Eduardo y Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis acompañan a sus queridos sobrinos Ignacio, Ernesto y Federico Fuhr Tomatis y sus respectivas familias con mucho afecto y oraciones.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento, acompañando a sus hijos y a la querida Pochi con afecto.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Luis Rezola y Patricia Ana Passarell, sus hijos y nietos participan con pena su fallecimiento.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Beatriz Tomatis, sus hijos Manuel Ignacio Führ y Lourdes Lezana; Ernesto Luis Führ y Antonella Dorigón; Federico Führ y Laura Gómez; sus nietos Manuel, Guillermina, Catalina, Ernestina, Juan Pablo y Lucía despiden con mucho cariño a la querida abuela Tonona.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su llegada al Reino Celestial.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su consuegra Evelina Romero y Mario Cadro, sus hijos Silvina, Carolina, Mario, Carlos, Mariano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Negro y demás seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Emilio Salomón, Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Silvia Llavar, sus hijos Enrique y Eugenia María Miguel participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dras. María Eugenia Carabajal y Rosa Piazza de Montoto participan el fallecimiento de tan distinguido profesional y hombre de bien. Hacen llegar sus condolencias a toda su familia. Que descanse en la paz del Señor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Julio David Alegre Paz y su familia participan del fallecimiento del apreciado y distinguido Dr. Billaud y acompañan a toda su familia ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BLASCO, MARTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hijos Benjamín, Leopoldo,Silvia, Alejandra, Gabriela, Fredi, Diego, César, Patricia, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhum. 16 hs cemet. El Descanso. Casa de duelo P. L. Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BLASCO, MARTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hijos Benjamín, Leo, Diego, Fredy, César, Silvia, Patry, Ale, Gaby y nietos participan su fallecimiento. Que descanse en paz.

BLASCO, MARTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Los compañeros de Cómputos: personal directivo, profesionales, técnicos, contable, administrativo y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus compañeros de tarea Diego y Leo. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su esposa Manuela de Gallo, Sus hijos Juan, Liliana y David, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GALLO, JUAN SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Veteranos de Estudiantes clase (55) participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro jugador y amigo Juan "Pelao" Gallo, rogando al Altísimo pronta resignación para toda su familia y que brille para él la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, JESÚS LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/19|. Su nieta Milagros y su padre Fernando Filippa participan con dolor el fallecimiento de Jucas González y ruegan por su descanso eterno.

GONZÁLEZ, JESÚS LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/19|. Ing. Fernando Filippa y Rosa Atterbury participan con dolor el fallecimiento de Lucas González y ruegan por su descanso eterno, acompañando a su esposa María Luisa en este momento.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Oscar Gerardi y familia participan el fallecimiento de quien fuera una gran amiga y compañera de trabajo. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Las amigas de su hijo Guillermo: Alejandra, Carolina, Laura, Florencia, Guadalupe, María Esther, Milagros, Verónica, Virginia y Viviana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Gastón Duré, Guadalupe Paradelo y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá del querido amigo Guillermo y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIZA DE VANNI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Lic. Santiago José Saín participa junto a su familia, con gran dolor por la partida de la mamá de su amigo Patricio y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Los vecinos de su hija Delcia, Mavel Navarro de Nader y familia participan su fallecimiento.

LENCINA, OSCAR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus tíos Dardo Paz y Francisca Allalla, su hermana Ester Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin.

LENCINA, OSCAR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Rosa Ruiz de Allalla, Kuky y Roberto Leandro y Gaby Galván participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, OSCAR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Rosy Villa y Marcelo Lascano, Mirta Villa y Pedro Farhat y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, OSCAR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Cristina Paz e hijos, Eugenia Navarro de Paz e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, OSCAR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Amigas de su hija Mayra: Cecilia, Eugenia, Gabriela, Andrea, Paola, Valeria, Leyla, Lorena y Mariana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTINEZ, ENZO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hermana Verónica Martinez y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (Pelusa) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Carlos Paskevicius, Josefina Lissi y sus hijas Ana, María Esther y María Josefina Paskevicius, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Ximena, a sus hermanas Liliana, Meky, Ñata y demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". La Hermanad de Divino Niño Jesús participan y acompañan a su hermana Liliana: Raquel, Pochi, Norma, Tere, Raquel L.; Olga, Alba, Mirta. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. "Ten confianza en el Señor, Él te socorre y te defiende. Él no se olvida de nosotros y bendecirá a aquellos que te temen". La Hermandad del Divino Niño Jesús participan y acompañan a su hermana Liliana en tan difícil momento , gran benefactora de nuestra institución. Rogando al Altísimo resignación para todo su familia.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, hijos y nietos participan el fallecimiento de Olguita y ruegan una oración en su memoria.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Anita Castiglione y sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca participan con dolor su fallecimiento y acompañan

con cariño a su querida familia.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Eduardo A. Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas en este difícil momento.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Sara Liliana Zuaín e hijos Jorge y Yamile Isac participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. "Pely, hermana querida, siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz". Su hermano Carlos Sánchez, Patricia, María Jorgelina, Nicolás, Benjamín y Juan José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus tíos Tati y Elena, sus hijas Evelina y Graciela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hijos Elena Liliana y Aníbal Atilio Saavedra h. política Silvia Lescano nietos Angelica, Victoria, Milagros, Lucia Saavedra su bisnietos Lucca Soria Saavedra y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio deTipiro el cortejo partira de La Plata 162 S/V COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS TEL 4219787.

RUIZ, LIDIA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su hija Silvia, nieta Gabriela, Sobrinos y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARAMAYO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. El que cree en mi aunque muera vivirá". Su esposa, hijas, nietos, bisnietos agradecen a familiares, vecinos y amigos , integrantes de las comunidades de base y sala velatorioa Espiritu Santo; en especial al Dr.Oscar Gallardo por su incodicional atención y acompañamiento en este dificil momento que nos toco pasar, e ivitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Espiritu Santo del Bº Ej. Arg, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ARAMAYO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. "Ya descasas en el Reino Celestial". Sus amigos Julio Toloza y Lita Figueroa, sus hijos Ariel, Carina y Juan Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Espíritu Santo, Bº Ej. Argentino, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Te tenemos con nosotros, vivo en nuestros recuerdos para siempre". Su esposa, hijos, hija política y nietas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse siete meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus hijos Roberto, Magali, Manuel, Nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARABAJAL, SIXTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su esposa Mirta Graciela Quiñones sus hijos Jose, Ariel, Diego, Anahi h. politicos Maria, Maria Eugenia, nietos Luis, Ariel, Juampi, Morena, Ivan, Dieguito, Araceli,y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementero la misericordia EL CORTEJO PARTIRA DEL BRIO EL RINCON COB NORCEN SERVICIO REALZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUZMÁN, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su Hijo Rafael Silveti, Sus hermanos Antonio, Américo, Carmen, Juan Manuel, Sobrino y demas familiares Sus restos serán inhumados hoy 9:00hs en el cementerio La Misericordia. El cortejo partirá de la s/ v soler y San Carlos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JAIME DE SALTO, LUISA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su esposo: David Salto, sus hijos: Noelia y Nicolás, su hija pol.: Ruth, sus nietos: Luciano y Juan Pablo, part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Tu presencia física ya no está entre nosotros, pero tu recuerdo sigue latente en nuestras memorias. Su esposo Héctor, sus hijos Graciela, Hugo, Omar y Liz te recordarán hoy en el responso que se oficiará en el cementerio Jardín del Sol a las 16 hs.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Partiste al encuentro con Dios, hoy sos la luz que iluminas nuestro Camino por siempre en el corazón de tu hijo Hugo, hija pol. Estela, nietos Vero, Patry, Germán, Romy, Bruno y sus respectivas familias invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su esposa María, sus hijos Walter, Pablo, Juan, Ramón, Antonio, Belén, Nancy, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. De Clodomira a las 16 hs. Casa de duelo Las Abras S/n. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su esposa Julia Escalada, sus hijos Juan, Julia, Hijos políticos Martin, Ceci, nietos Tadeo y Evangelina, Su suegra Juana y demás familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Redentor de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. "Que Dios te tenga en la gloria, estarás siempre en nuestro corazón". Sus hermanos Chicha y San Juan, sobrinos Carmen, Chiqui, Mario Anelli y Alejandra Cancinos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía Amelia Corbalán; sus primas Mary, Alicia, Eduardo, Marta y Silvia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su amigo Marcos Acuña, su esposa Mirta y sus hijos Amalia, Marcos y Cesar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su amigo Oscar Sterling su esposa Magui Pappàlardo, sus hijos: José, Luciana y Camila Sterling participan su fallecimiento y acompañan en el dolor y la resignación a su familia en este difícil momento Elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|.Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Ramón A. Silva y sis hijos: Darío, Walter, Gustavo y Amalia participan acongojados su fallecimiento y acampanan en el dolor y en la oración a toda su familia. Descansa en paz amigo,

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Presidente, Comision Directiva, Tribunal de Disciplina y jugadores de la Asociación de Futbol Amateur de Fernández, participan con dolor el fallecimiento de su ex jugador y padre del jugador Juan José Corbalán y elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Teresa de Carabajal y sus hijos Hugo y Gustavo Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de su familia.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Irma Bravo Carabajal y Osvaldo Trógolo participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria y por la resignación de su partida a la Casa del Señor.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Selva Uliana de Franceschini y sus hijos: Marcos, Jorge y Lilian Franceschini y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Misael Paz su esposa Silvia Abrahán, hijos, hijos políticos y nietos partición con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Te vamos a extrañar querido "Cabezón", tus amigos del bar: Víctor Nuno, Oscar Fúnez, Sardo Landin, Negro Torres, Héctor Griggio, Néstor Villalba, Melli Soria, "Loco" Santiago y Enzo Piumeti, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Dice Jesús "Yo soy el camino, la versad y la vida, todo aquel que vive y que cree en mi no morirá jamás" Los amigos de su esposa Nini: Nina, Cachita, Dora, Neli, Silvia, Reina, Cachi y Quique participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Caminante, no hagas ruido que lucho se ha dormido en los brazos del Señor" La comunidad San Cayetano participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su memoria y por una cristiana resignación para su esposa Nini y toda la familia.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. El Coro de Adultos Municipal Capital del Agro, acompañan en el dolor a las compañeras Chocha y Mirta por el fallecimiento de su hermano Lucho Corbalán. Pedimos una pronta resignación cristiana y rogamos al Padre bueno lo reciba en su Reino.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. El Intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Victor R Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo y del H.C.D, obreros y empleados municipales participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su esposo Roberto Castillo, Sus hijas Yanina, Carla, Su madre Cristina Olivero, Su hermano Walter, Nietos Sol, Mia, Carlitos, Emilia y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- Fernádez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUSMÁN DE BALLATTORE, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". La Comunidad Educativa del Centro Experimental Nº 6, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero de tareas Prof. Benjamín Rojas y ruegan una oración a su memoria. Las Termas.

GUSMÁN DE BALLATTORE, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "Felices son los que mueren en el Señor, ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan." Nuestras oraciones reconforten a toda la familia, son los ruegos de la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" quienes participan con profundo dolor el fallecimiento de la ex directora y vicedirectora Susana. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GUSMÁN DE BALLATTORE, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. El Señor es mi pastor y nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hace descansar, me conduce por aguas tranquilas y repara mis fuerzas, ningún mal temeré… " Susi haz dejado grabadas huellas profundas, agradecemos al padre Dios por haber compartido tantos años con vos. Solo le pedimos a Él fortaleza para sus hijos, nietos y bisnietos por tanto dolor. Descansa en paz, siempre estarás en nuestros corazones. Sofi, María Inés, Emanuel y Juan Pablo. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GUSMÁN DE BALLATTORE, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Adriana Galván, Juan Carlos Suarez, Nahuel Rodríguez, Irineo Chapa, Fabián Rodríguez, Maxi Díaz, Adrian Albornoz y Dana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GUSMÁN DE BALLATTORE, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Compañeras de la Escuela Nº 196 Kenti Taco de su hija Yackeline Ballatore participan con dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

VALLEJO, JUAN SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. "Señor: recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno". Sus hermanas Mirta, Josefina y Blanca Vallejo participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial . Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Ojo de Agua. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VALLEJO, JUAN SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Que el Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin . Sus sobrinas Claudia y Lucrecia, sobrinos nietos Rodrigo Sosa, Facundo y Emiliano Ruiz y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos descansan en el cementerio de Ojo de Agua.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ SORIA, NAZARIO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Rectoría y profesores del Agrupamiento Nº 86034 / 035 de La Puerta a los 9 días de su fallecimiento, lo recuerdan con profundo dolor a su ex alumno de la Esc. Nº 510 Abra Grande. Rogamos por su eterno descanso.