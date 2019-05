30/05/2019 - 01:36 Política

Tras la presentación en el Congreso de un nuevo proyecto de ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, con una importante movilización en todo el país, la Iglesia reiteró su rechazo a esta iniciativa.

Sobre esta cuestión, se pronunció el obispo auxiliar de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, quien tajante sostuvo en una entrevista con NOTICIERO 7, que detrás de esta ley hay fuertes intereses económicos: “Tienen una banca importante de dinero desde el exterior. Eso compra muchas situaciones”. Además, sostuvo que ya fue rechazado en reiteradas oportunidades, y que esta vez tendría que suceder lo mismo.

En una rueda de prensa, en la que presentó el “Tercer Congreso Internacional de Educación para el Amor” (ver página 14), el religioso se refirió a este tema, nuevamente puesto en el debate de la agenda pública.

“Muchos hablan del tema de Medicina. El embarazo no es una enfermedad, es una consecuencia natural de la reproducción humana”, señaló Martínez Ossola.

Vida desde la concepción

“Me uno a las palabras del Santo Padre. El Papa dice: ‘No necesitamos partir de la fe, desde la humanidad nomás, toda vida es sagrada’. No hay etapas intermedias: es vida, no es casi vida. Hay vida desde el momento de la concepción. Cuando se produce la concepción ya se produce una persona nueva, una persona que tiene su código genético propio, que tiene los cromosomas, que tiene todos los elementos que le van a posibilitar ser una persona”, sostuvo el obispo auxiliar de la diócesis local.

Y fue más allá, al señalar que quienes impulsan el aborto legal, “tienen una banca importante de dinero desde el exterior. Eso compra muchas situaciones. Si favorece también una publicidad y una difusión que en muchos casos es mentirosa”.

Ante esta nueva iniciativa, Martínez Ossola admitió que “la preocupación que uno siempre tiene es que en algún momento van a insistir tanto que van a lograr el objetivo, pero también me planteo: tenemos hospitales que no tienen gasas, no tienen vendas y que muchas veces tienen que llevar la ropa de cama a los enfermos porque no hay sábanas, de dónde se va a sacar el aborto. El aborto no es un proceso gratuito ni fácil”, subrayó.

Además, recordó que “hay tratados internacionales que parece que no se tienen en cuenta así como tampoco la objeción de conciencia. Esta nueva ley no presenta tampoco el tema de la objeción de conciencia. Estamos viviendo contrasentido de una persona condenada por haber salvado dos vidas en un fallo que es, por lo menos, irrisorio. O sea, no ha habido ningún crimen, simplemente la no observancia de un parágrafo de una disposición”.

Y ahondó: “En donde parece ser que han dado más crédito al testimonio de otras personas que a la propia interesada que ella reconoció que la convencieron de tener el bebé y de donarlo en adopción, que no fue tampoco una cosa presionada. Aparte que había llegado también fuera del término legal que se plantea como posibilidad de suspender un embarazo”.

“A lo mejor, los pasos de debate sean más acelerado porque pienso que sería todo un retroceso tener que repetir todos los mismos pasos, desde testimonios a favor o en contra”, consideró sobre el tratamiento legislativo que le dará el Congreso a este proyecto.

“Yo lo veo como una especie de persistir en un error porque se tienen los fondos para hacerlo. O sea, me huele también a lo que suele suceder cuando en un juicio los abogados contando con los medios y con las posibilidades van dilatando la decisión esperando un momento en el cual se baje la guardia y entonces se pueda lograr el objetivo esperado”, comparó.

Y sentenció: “Si ya ocho veces han presentado el proyecto y ocho veces ha sido rechazado. Yo creo que mientras haya algo de razonamiento tiene que ser rechazado inclusive por los convenios internacionales que se manejan también”.l