El paro nacional se hizo notar en Santiago del Estero por la falta del transporte público

30/05/2019 - 01:48 Política

Desde muy temprano, la zona céntrica de la ciudad Capital mostraba una imagen distinta, con poco movimiento, a pesar de que los comercios trabajaron de manera prácticamente normal.

El sector público fue el que mayor adhesión mostró, y algunos servicios no se prestaron, como la recolección de residuos, ya que el gremio Suoem de los municipales se sumó a la medida nacional.

En las escuelas tampoco hubo mayoritariamente clases, ya sea porque los docentes se plegaron al paro o bien, porque la falta de colectivos impidió que muchos trabajadores y alumnos concurrieran a los establecimientos.

En Tribunales hubo poco movimiento a pesar de que estaba casi la totalidad del personal. Las estaciones de servicio trabajaron casi con normalidad, de acuerdo con una recorrida realizada por este medio.

Por la mañana, la organización “Barrios de pie” realizó una concentración en la plaza Libertad, como una forma de plegarse a la medida de fuerza dictada por la Confederación General del Trabajo. Desde la coordinación del movimiento, Cristian Chazarreta reveló su preocupación, por la creciente cantidad de personas desocupadas y que buscan la comida diaria en los merenderos barriales, sostuvo.

Por su parte, el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, realizó una recorrida por el centro, para constatar la adhesión de los empleados del sector.

Como se recordará, el sindicato anunció su adhesión al paro, pero las cámaras empresarias de la Capital y La Banda expresaron su oposición a la medida de fuerza.

Víctor Paz comentó sobre su recorrida por el centro, “viendo que aquellos empleados que fueron presionados para trabajar, se respete el derecho a huelga. Respetamos el derecho a trabajar, pero también queremos que respeten a los empleados que adhirieron a la medida”.

El también legislador provincial del PJ sostuvo que el paro “es una protesta pacífica para decirle al gobierno nacional que esto está mal. Lamentamos que los comerciantes no hayan acompañado esto, porque este paro también es en contra de lo que viven las pequeñas y medianas empresas, y en Santiago hemos tenido muchos cierres de pymes”, indicó.

Y recalcó: “En la provincia, hay 1200 empleados de comercio menos desde el año pasado hasta el presente. Esto preocupa porque se va profundizando: siguen los despidos, la reducción de jornada y no me parece que la Cámara no se adhiera a este paro, y que en cambio fomente abrir los negocios”.

Agregó que también comprobó que “tampoco hay mucha gente comprando”, más allá de que abrieron los negocios. “Aquí el problema es que no hay plata, más allá de que no hubo transporte. El problema es económico, por eso la CGT ha decretado este paro”, cerró.

Came

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) expresó que el paro general dispuesto por la CGT “tuvo muy baja adhesión en el comercio y en la industria” y por la medida de fuerza ‘se perdieron ventas por $20.125 millones, de las cuales el 55,2% se podrá recuperar’.

“Hubo solo un 10,5% de comercios cerrados en el país y un 9,4% de industrias. Los empresarios hicieron lo posible por no perder el día”, aseguró la Came a través de un comunicado de prensa.

Según la entidad empresaria “muchos dueños se pusieron al frente de la atención al cliente o de algún área fundamental para el funcionamiento de la fábrica o negocio”. l