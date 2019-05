Se programó la cuarta fecha del torneo Oscar Cortéz

30/05/2019 - 11:29 Interior

CHOYA Choya (C) El sábado se disputará el cuarto capítulo del certamen denominado Oscar Cortéz, y que tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

En este caso el estadio del Club Social y Deportivo Coinor será el escenario que recibirá todas las emociones de una jornada que promete ser apasionante.

El horario de inicio está previsto para las 12.30.

El programa completo será el siguiente:

La Casa del Plomero vs Los Veteranos; Los Amigos vs. Los Ferroviarios; Deportivo Choya vs. Farmacia del Rosario; Atlético Quiros vs. Panificadora Suecia; Los Canarios vs. Aoma; Panificadora La Deseada vs. Icaño y F 6 Multiespacio vs. Atletico Triángulo.

Las posiciones tiene el siguiente orden: Atlético Quiros y Deportivo Choya tienen 9 unidades. Luego lo siguen Panificadora La Deseada, Veteranos y F 6 Multiespacio con 6 puntos; entre otros.