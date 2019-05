Alberto Fernández advirtió Sergio Massa: “La fórmula con Cristina Kirchner es inmodificable”

30/05/2019 - 12:54 Política

Alberto Fernández, precandidato del kirchnerismo, ratificó su convocatoria al ex intendente de Tigre, Sergio Massa, para formar un frente amplio, pero advirtió que no está contemplado que la maniobra incluya un alejamiento de Cristina Kirchner de la fórmula para que ingrese el, por ahora, precandidato de Alternativa Federal.

"No hay ninguna posibilidad. La fórmula sabíamos que era inmodificable. Sabemos el rol que tiene que cumplir cada uno. Es inmodificable", sentenció el ex jefe de Gabinete en diálogo con radio Continental.

Del mismo modo se expresó respecto de una candidatura de Massa a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya que días atrás se anunció que esa boleta la encabezará Axel Kicillof junto a Verónica Magario.

Igualmente, Fernández reiteró el pedido de unidad con Massa, a quien consideran fundamental en el espacio para ganarle a Cambiemos en octubre: "Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa, teniendo en cuenta que hay muchos dirigentes que participan de una idea de frente amplio opositor. Yo en todo este tiempo he hablado con Sergio y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Pero la decisión está en Sergio. Nuestra vocación es pública y notoria, nunca la ocultamos. No es una decisión que esté en nosotros, solo en la potestad de Sergio".