Kike Teruel se descompensó tras las acusaciones de abuso contra su familia

En las últimas horas, Los Nocheros suspendieron su gira por San Luis y, según trascendidos, esto se debe a que Kike Teruel sufrió una descompensación como consecuencia del escándalo sexual en el que quedó envuelta su familia.

La modelo salteña Belén Esper, acusó al hijo de Teruel de haber intentado someterla en una fiesta. Esta denuncia se suma a la que pesa sobre su sobrino, Lautaro, el cual está detenido y acusado de abusar sexualmente a una nena de 10 años.

“Es una denuncia mediática. Mi familia es intachable. Somos una familia hermosa”, aseguró el músico una vez conocida la acusación contra su hijo, menor de edad.

“Es horrible lo que está pasando. No tengo más palabras porque no sé qué decir. Con mi familia, con mi papá, no sabemos cómo seguir. Yo me enteré el martes por los medios de la denuncia”, agregó Teruel.

Por último, manifestó: “Si lo que dicen que hizo fue así, lo pagará. No sé qué pasó ni nada, pero no metan a mi hijo ni a la familia Teruel en todo esto. No le hemos hecho nada a la gente de Salta ni del país”.