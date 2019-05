CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Viernes 31 de mayo de 2019

30/05/2019 - 20:37 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.15 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

15.20 MUNDIAL SUB-20 DE LA FIFA

POLONIA 2019

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CORAZÓN DE VINILO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 BÁSQUET FEMENINO:

CENTRAL CBA. VS. DEFENSORES

DEL SUD

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 BÁSQUET FEMENINO: LIGA

SUDAMERICANA: QUIMSA (ARG)

VS. LEONAS DE RIOBAMBA (ECU)

23.30 PEDALIER





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 CAMBIO DE HÁBITO

08.00 ASÍ SOMOS

10.15 ENAMORÁNDOME DE MI EX

12.36 HOMBRES DE NEGRO II

14.15 AÑO BISIESTO

16.11 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

18.33 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?

20.18 HOMBRES DE NEGRO II

22.00 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

TCM

06.38 LOST - T. 3 - EP. 5 - THE COST OF LIVING

13.21 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE

15.34 SUPERMAN IV

17.08 KARATE KID

19.32 PUNTO LÍMITE

22.00 REC

23.33 HALLOWEEN 4. EL REGRESO DE MICHAEL

MYERS

TNT

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.54 LA VERDAD DUELE

10.10 EL APRENDIZ DE BRUJO

12.06 LOS CAZAFANTASMAS

14.03 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

15.51 ZOOTRÓPOLIS

17.48 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

19.55 EL LIBRO DE LA SELVA

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

SPACE

09.27 ROCKNROLLA

11.29 EL CAZA RECOMPENSAS

13.25 LOS TRAMPOSOS

15.30 CAPITÁN PHILLIPS

17.52 ARGO

20.00 GREMLINS

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.33 EL CONJURO 2

CINECANAL

11.00 LUNA DE AVELLANEDA

13.20 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

15.45 THOR

17.55 EDDIE, EL ÁGUILA

19.50 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

22.00 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS

MONSTRUOS

AXN

12.00 C.S.I. - T. 1 - EP. 14 - TO HALVE AND TO

HOLD

12.55 NCIS - T. 5 - EP. 101 - REQUIEM

14.45 CASTLE - T. 2 - EP. 26 - THE MISTRESS

ALWAYS SPANKS TWICE

15.40 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 8 - LAPA’AU

16.35 CRIMINAL MINDS - T. 12 - EP. 266 - SURFACE

TENSION

17.30 NCIS - T. 5 - EP. 101 - REQUIEM

18.25 CASTLE - T. 2 - EP. 26 - THE MISTRESS

ALWAYS SPANKS TWICE

19.20 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 1 - EP. 21 -

FOUND

20.15 C.S.I. - T. 1 - EP. 14 - TO HALVE AND TO

HOLD

21.10 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 8 - LAPA’AU

22.05 CRIMINAL MINDS - T. 12 - EP. 266 -

SURFACE TENSION

23.00 AUSENTE - T. 2 - EP. 9 - COMMITTED

23.55 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 1 - EP. 21 -

FOUND





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*HOY, SHOW EN VIVO DE DANY CARABAJAL

Y SU GRUPO Y EL GRUPO

5.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*HOY, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL

ESPECTÁCULO “SANTIAGO ES SEMILLA

DE VIDA”. ACTUARÁN CLAUDIO

ACOSTA, DELESTERO, SOMBRITA

ALGARROBERA (FRÍAS), EL DESIGNIO

(QUIMILÍ), ENTRE OTROS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*HOY, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN

Y TERTULIA, ACTUARÁ ALE

CARABAJAL CUARTETO.

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, “EL

VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

*SÁBADO 1 DE JUNIO, A LAS 22, NOCHE

DE HUMOR CON “UNA GAUCHADA”,

DE LOS HERMANOS TRONCHE.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

*SÁBADO 1, A LAS 23, LUCÍA SARMIENTO

TRÍO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 1, DÍA NACIONAL DEL

FOLCLORISTA CON DÚO QUICHUAMANTA,

DÚO GÓMEZ CASTILLO Y

DANY CARABAJAL.





CINES

SUNSTAR

ALADDIN (3D)

AVENTURA (ATP)

31/05 17:30 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

31,01/06 20:35 hs (Cast) 00:00 hs

(Cast)

GODZILA 2 (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

31/05 16:45 (Cast)

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

31,01/06 19:20 hs (Cast) 22:00 hs

(Subt) 00:35 hs (Subt)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

31/05 17:00 (Cast) 22:10 (Subt) 00:35

(Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 05/06 19:30 (Subt)

RATÓN PÉREZ Y LOS

GUARDIANES DEL LIBRO

MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

31/05 16:20 (Cast) 18:10

BRIGHTBURN: EL HIJO DE

LA OSCURIDAD (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/06 20 (Subt)

MA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

31/05 Y 01/06 22:20 (Subt) 00:30

(Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

31/05 16:45 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00

(Cast) 00:35(Cast)

01/06 14:10 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)

19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

00:35 hs (Cast)





HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP con Leyenda

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30-

20:00 -

GODZILLA II: APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:40- 22:40-

CASTELLANO 3D 19:40

MA SE HARÁ CARGO DE TI

APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO JUEVES)

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 22:20

VENTA ANTICIPADA

06/06/2019

X-MEN: DARK PHOENIX

CASTELLANO 2D 22:40