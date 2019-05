Endurecen la lucha contra el tabaquismo en la República Argentina

30/05/2019 - 22:09 Santiago

Aumentar los impuestos a los cigarrillos, regular la publicidad e incluso prohibirla por completo e impulsar demandas colectivas contra las empresas son las acciones más efectivas en la lucha contra el tabaquismo en la Argentina, que tiene “uno de los índices más elevados de consumo de la región”, aseguraron funcionarios y especialistas en las vísperas del Día Mundial sin Tabaco.

“En los últimos tres años se han tomado medidas fiscales muy proactivas para reducir el impacto del tabaquismo. Las medidas fiscales son las más costo-efectivas para reducir el consumo de tabaco y sus consecuencias”, destacó el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein.

No obstante advirtió que “lamentablemente no tenemos aún la ratificación parlamentaria para que Argentina se adhiera a la Declaración del Convenio Marco para el Control del Tabaquismo”, pero eso no quita “que sigamos bregando para lograrlo”.

Rubinstein, durante una jornada ante expertos internacionales, representantes del Poder Legislativo y miembros de la sociedad civil, aseguró que se han implementado medidas públicas antitabáquicas desde el 2005 a la fecha que han reducido el uso, “pero en la Argentina el consumo de tabaco es muy alto”.

Ignacio Drake, coordinador del Programa Nacional de Control de Tabaco, recordó que en 2016 y 2017 el Gobierno modificó los impuestos al tabaco “introduciendo una perspectiva de salud”.

“En 2017 lo que se hizo fue bajar la alícuota del 75 al 70 por ciento, pero fijar un impuesto mínimo, esto garantizaba que el consumidor no pudiera ‘pasarse’ a marcas más baratas, o sea, se achicó la brecha de precios”, explicó.

Drake indicó que “el impacto de esta reforma se vio frenado por medidas cautelares que las empresas lograron en la Justicia, que dejaron sin efecto la aplicación del impuesto”.l