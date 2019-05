La “Chinina” siempre está

30/05/2019 - 22:15 Deportivo

Por Pablo Daniel Díaz

Redacción de EL LIBERAL

A lo largo de su historia, Central Córdoba tuvo muchos hinchas que se convirtieron en dirigentes. En realidad, éste es un paso que todo dirigente debe dar, pero son pocos los que tienen esa vocación y constancia en el tiempo para trabajar por el club. Y eso es lo que le da la identificación con los colores a una persona. Y sobresale más cuando se trata de una mujer. Ese es el caso de Florinda del Valle Ruiz, más conocida como “Chinina”.

Pasaron muchas dirigencias, pero es común verla a ella los días de partido colaborando en lo que haga falta. Y su voz chillona, alentando al “Ferro”, retumba siempre en la platea baja. La “Chinina” estuvo ayer, hoy y siempre. Porque ama como pocos estos colores.

¿Cuándo y cómo nace tu amor por Central Córdoba?

Primero me nace el amor al fútbol, porque mi padre me llevaba a ver partidos. Me sacaba de los desfiles y me llevaba a ver fútbol. Entonces me nace la pasión por participar, no solamente por ver. Y como nosotros vivíamos aquí en el oeste, a una cuadra de la cancha, a los 14 años yo ya trabajaba con Central. En la época de Emilio Flores se formó la Subcomisión de Damas del club, de la cuál fui secretaria durante 14 años. Trabajamos a la par de la comisión directiva ayudando, especialmente en los bailes de carnaval.

¿Qué significa Central en tu vida?

Todo. No hay nada de mi vida que no tenga algo que ver con Central. También tuve la suerte de que mis hijos empezaron con la escuela de fútbol, después siguieron mis nietos y hasta mis bisnietos.

¿Este es el mejor momento de la historia del club?

Para mí, no. Para mí el más importante ha sido cuando le ganamos a Sportivo Guzmán por penales, el triunfo ante Boca en La Bombonera. Y algo que a mí me ha calado muy hondo que fue la inauguración de la luz. Eso para mí fue algo increíble.

¿Qué representa este centenario del club?

Es algo increíble para mí, creo que no todos llegamos a entender la dimensión de lo que significan 100 años. Y en este momento tenemos que ser mesurados porque estamos ante una final y todo puede pasar.

¿Cuesta separar al hincha del dirigente?

Soy muy hincha de Central, pero soy dirigente. Y me doy cuenta de eso porque si alguna otra institución necesita algo de mí, que yo lo pueda hacer, lo hago. Y no quita nada de que yo siga siendo de Central y lo quiera al club.

¿Te costó insertarte en el club por ser mujer?

No. Es como si Central Córdoba hubiese querido transponer el asunto de la masculinidad en el club. En los bailes, trabajábamos vendiendo sándwiches y, a ese trabajo, el hombre no lo hacía mayormente, por eso la inclusión de la Subcomisión de Damas.

¿Desde ahí que colaboras siempre?

Desde los 14 años que estoy ligada al club y siempre estuve colaborando de una u otra manera. l