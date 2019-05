Llegó a ser presidenta del club por unos días en un momento difícil

30/05/2019 - 22:16 Deportivo

Ruiz integra actualmente la comisión directiva. “Ocupo un cargo de menor cuantía, pero el cargo no hace al dirigente. El dirigente tiene que ser, por sobre todo, diligente. El que quiere trabajar por Central es bienvenido. Siempre estuve en Central, no me fui nunca, ni en los momentos malos que me tocó vivir, siempre le hice frente a todo”, sostiene con orgullo. Y recordó cuando tuvo que asumir la presidencia por unos días: “Me tocó estar al frente de la institución en el 2004, en un momento crucial, con una promoción por jugar y sin plata. Y lo sacamos adelante. Pocho Castillo me dijo que para que el vaya por un segundo mandato, quería que lo acompañe en la fórmula. Le dije que no, pero igual me puso de vice segunda. El vice primero era Pablo Sirena, que casi no iba por eso Pocho me pedía que esté en las reuniones. Después renuncia y, para que no intervengan al club, asumo la presidencia. Después se hizo una asamblea, asumo y cedo mi cargo a Lito González. Así defendimos al club y ganamos la promoción en González Chávez con mucho sacrificio”, recordó. l