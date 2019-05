Otro sábado con mucha actividad en el marco del Torneo Inicial 2019

30/05/2019 - 22:21 Amateur

El Torneo Inicial 2019 de la Liga Federal tendrá continuidad mañana con el desarrollo de una fecha atrapante. En este sentido, los duelos del primer turno comenzarán a las 14.30 y los del segundo, a las 16.30. Este es el programa:

En Luz y Fuerza, Amigos Textiles vs. Cimes (1º) y Rabenar Forres vs. El Progreso (1º).

En Luz y Fuerza, Rabenar Forres vs. La Juve (L) y E. S. Anabel vs. Los Gauchos (S).

En Polly, Agricultores U. vs. Tapiales Las Gemelas (1º) y El Desafío vs. Bº Menéndez (M).

En Polly, Eroplast vs. Tente (1º) y Julito Rep. vs. Deportivo Rec (M).

En Sutiaga, Casa Maud vs. Iosep (1º) y Coca T. S. vs. El Deport (S).

En Palermo La Banda, El Argentino vs. Profe Karen (S) y Fletes San Luis vs. Los Tigres (L).

En Los Romanos, Huracán Beltrán vs, La 22 (S) y El Desafío vs. N. Beltrán (S).

En Aesya, Rivadavia vs. Antaje (1º) y Gremio vs. Beltrán (1º).

En Abogados, Abogados Cat vs. Defensa Civil (S) y Red Star vs. Papelería Pamela (M).

EN Los Halcones, La Saavedra vs. P. Ed. Física (M) y Flaco y Persas vs. F. Abdala (1º).

En Halcones, San Antonio vs. Beula Const. (M) y Iosep vs. D. Lealcito/O.B. Vista (M).

En Alumni, Cop. Sigma vs. Dr. Atese (M) y Pot. Diesel vs. Kovak (M).

En Logística, Copse vs. La Bañadera (S) y Barrio Cáceres vs. Palermo (M).

En Bascon, El Triángulo vs. Nueva Autonomía (M) y Gremio vs. Los Carpas (L).

En Bascon, Potrero vs. Techos Mendieta (M) y Los Amigos vs. La Católica (1º).

En Cilindro Cortez, Pel. Nano vs. Piquito (S) y Pepsi vs. Farmacia Plata (S).

En Atsa, Amigos x Siempre vs. MG Diseños (1º) y Caja Apunse vs. Met. Dorrego (S).

En Gringo Maco, P. Max Mat vs. Posnet Sgo (S) y Excursionistas vs. Argentinos (1º).

En Gringo Maco, Amigos de La Vida vs. Amigos Matera (M) y Pje San Esteban vs. 100% Bandeños (M). En Potrerito 2, Amigos Lucianita vs. Galpón Maco (L).

En Potrerito 2, Juramento vs. Juv. Tronquito (L) y Necochea vs. Los Lamentos (1º).

En Bioquímicos, Bioquímicos vs. José Ignacio (S) y Bioquímicos vs. Despensa Del Valle (M).

En Rivadavia V. de la Barranca, Roque y Amigos vs. Grupo Red (M) y Macroffice vs. Adhoc (1º).

En Mamita Cardozo, Adi vs. La Juntada (S) y Campos GNC vs. Matoque (1º).

En La Porteña, Loreto vs. Taller Dany (S) y Salamanca vs. Auténticos Piratas (M). l