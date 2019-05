El Apertura proseguirá con su capítulo catorce

30/05/2019 - 22:25 Amateur

La dirigencia de la Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana la disputa de la decimocuarta fecha de su torneo Apertura, que lleva las denominaciones de Santiago Lencina (en la categoría C55) y Oscar “Cacho” Luna (C50).

Los partidos se jugarán desde las 15 y 16.30, habiendo 30 minutos de tolerancia únicamente para los del primer turno. El programa es el siguiente:

En Asociación Nº 1: Campeones del 28 vs. Saravah (C55) y Lubricentro HC vs. Lagartos Malvinas (C55). En Asociación Nº 2: San Roque vs. El Deán (C33) y Rabenar vs. Frutería Carlitos (C50). En Banco Provincia: Banco Provincia vs. RC Refrigeraciones (C55) y Súper Colón vs. Loreto Seniors (C55).

En El Sur: 16, Chacarita vs. Sitravise IPVU (C55). En San Isidro: 16, Villa Hortencia vs. Los Maestros (C50). En Almirante Brown: Despensa Mis Nietitos vs. San Carlos (C50) y Almirante Brown vs. Campeones del 28 (C50). En El Remanso (Loreto): 15, Loreto FC vs. Puente Alsina (C50).l