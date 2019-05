FÚNEBRES | 31 de mayo de 2019

30/05/2019 - 22:50 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Fidel Felipe Leguizamón (La Banda)

- José Roberto Abregú (La Banda)

- Osvaldo Faustino Zarco (Fernández)

- Norma Estela Roldán (La Banda)

- Segunda Padilla

- Hilda Rosa López de Baudano

- Julio César Roldán

- Antonio Alejandro Aranda

- Delia Santos Lobos

- Agustina Toledo

- Ema Beatriz Moyano de Samhan

- María Fabia Bustos (La Banda)

- Fidel Mahmud

- Elpidio Rafael Herrera (Villa Atamisqui)

Sepelios Participaciones

ARANDA, ANTONIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su esposa Ercilia Francisca Leguizamón, hijos Guillermo, José, Gustavo, Ale, H. pol., Laura, Silvia, nietos, bisnietos y demás familiares pasrticipan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S. V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARANDA, ANTONIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. José Elías y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARANDA, ANTONIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Los Socios y Comisión Directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestros compañeros Guillermo, Alejandro y Gustavo. Se ruega oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hijos Eduardo Fuhr y Cecilia Llugdar, sus nietos, María Josefina y Livio Yocca, Eduardo y María José Fornasari, sus bisnietos Valentín, Delfina, Faustino, Tomas y Victoria, despiden con tristeza a la querida Tonona que estará siempre en nuestros corazones. Elevamos oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "Que brille pasra ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinas Teresa y Elena Giribaldi de Saavedra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Eduardo Alberto Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos María Lourdes e Ignacio Fuhr, Gonzalo y Marcela, Nicolás y Lucrecia, Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijas Alejandro y Elena, José y Elizabeth, Teresita y Eduardo, Carlos y Susana, María Mercedes y Javier, Ramón y Adriana, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Livio Norberto Yocca, su esposa Martha Stella Rodríguez, sus hijos María Martha y Ricardo Maldonado, María Josefina Führ y Livio, sus nietos Facundo, Rodrigo, Camila, Valentín y Faustino participan su fallecimiento y comparten el dolor de su partida. Rogamos que la querida Tonona, por su testimonio de vida cristiana, alcance la eternidad y descanse en paz.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Gustavo Nazario y su esposa María Luisa Nallar, sus hijos María Luisa, Federico y María del Huerto, hijos políticos y nietos participan el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Eduardo y Cecilia. Elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Mirta Julián de Llugdar, sus hijos Cecilia y Ricardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga Tonona y acompañan a sus hijos en este doloroso trance. Se ruega una oración en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Aldo Pizzolito y María Eugenia Castro participan con profundo dolor su fallecimiento.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Gladys Flinne, sus hijos Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá Tonona. Ruegan por su descanso en paz.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Gladys Rilinski de Flinne, sus hijas Gladys, Laura, Rebeca y Marcela Flinne acompañan a su hijo Negrito y demás familiares.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Beatriz de Maldonado y familia participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Patricia Damasco, participa con dolor su fallecimiento y acompaña con dolor a su hijo Héctor Manuel Fuhr y flia. Rogando oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Elsa Fernández de Mayuli y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Marcela Boix e hijos participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Jorge Gómez Paz y flia. participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus amigos Cachin, Negro y Eduardo en este momento de tanto dolor.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Dr. Miguel Norberto Ramón Saad participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega una pronta resignación a sus hijos. Eleva oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Eduardo Fornasari, Cristina Escobar, sus hijos Verónica, María José, Javier y Federico y sus respectivas familias participan el fallecimiento y acompañan a sus consuegros Eduardo y Cecilia en este momento de dolor.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Rafael Luna Arredondo, Susana Aiquel y sus hijos acompañan a su familia con mucho cariño.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Blanca Acuña de Montenegro sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, su hermana Pochi y elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan con todo afecto a sus hijos, nietos y a su hermana Pochi.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Armando Meossi y Liliana González del Solar de Meossi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Mercedes Achával de Guzmán y flia.; José Manuel Achával y flia. ; Sara Achával de Ferreyra y flia.; Susana Achával de Ferreiro y flia.; Luis E. Achával y flia. participan su fallecimiento y acompañan a la tía Pochi y demás familiares en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. La honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa, empleados, distintas disciplinas deportivas participan con profundo dolor el falleicmiento de la Sra. madre del Sr. Héctor M. Fuhr, quien fuera el primer presidente de nuestra institución. ruegan una oración en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Carlos Coronel, Estela Medina y flias. participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Coro y Cecilia y ruegan por su descanso eterno.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, hijos y nietos participan el fallecimiento de la querida Tonona y ruegan una oración en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Adriana Alegre Rojas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Pimpy Petros, Chachi Munar, sus hijos Sebastián, Belén y Constanza acompañan a Cecilia, Eduardo y a toda la familia, con dolor. Que en paz descanse.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Hugo A. Argañaras, su esposa Ángela Innamorato e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su Amigo Cachin, Acompañamos a toda su familia en este difícil momento. Ofrecemos oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Amalia Corán y Mario Corán y familias, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Marcia Jerez, sus hijos Silvia, Carlos, y Marcela, nietas María Agustina y María Emilia participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Tono y elevan oraciones en su memoria.

BLASCO, MARTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Que el Señor le conceda el descanso eterno. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf y sus hijos Roxana y Raúl; Osiris (h) y Mercedes; Valeria y Maximiliano; Juan José y María Lidia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penoso momento.

BLASCO, MARTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. María Inés, Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Teresita, Silvina, Carlos, Stefano y Myriam del Área Sueldos participan su fallecimiento y glorioso encuentro con el Señor. Acompañan a Diego y Leopoldo en estos momentos de dolor.

BLASCO, MARTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Adriana Navarro participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Alejandra, hijo pol. Carlos y sus nietos Germán y Fiorella en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Toty Carmona, su esposa Silvia Gerez, hijos, hijos políticos y nietos participan el fallecimiento del compañero y amigo de tantos años. Pidiendo resignación a toda su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CHAZARRETA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Tus ex compañeros de trabajo: Mecha Brandán, Roger Bulacio, Ramón Suárez, Liliana Contreras, Ana Loto, Luisa Castillo, Ramón Quainelle y Nancy Rubio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Norma Correa de Miggitsch e hijos: Juan, Luis y Liz con sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento de nuestro vecino (Chico), acompañando en estos momentos a su esposa Manuela, sus hijos Juan, Liliana y David; nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GARCÍA VDA. DE SAAVEDRA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19 en Córdoba|. Su hija María Amalia Saavedra García participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Sus restos serán cremados en Córdoba y posteriormente trasladados a nuestra ciudad.

GARCÍA VDA. DE SAAVEDRA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19 en Córdoba|. Sus sobrinos María Mercedes y Gustavo Eduardo Beltrán García y María Marcela García participan el fallecimiento de su querida tía Elsa y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA VDA. DE SAAVEDRA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19 en Córdoba|. Sus sobrinos nietos María Josefina, Diego Maximiliano e Hilaria Azar Beltrán y sus respectivas familias despiden con profundo dolor a su querida Nona.

GARCÍA VDA. DE SAAVEDRA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19 en Córdoba|. Los amigos de su sobrina Meme: Silvia, Kike y Ana María Curro participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Ana María Castiglione y familia participan el fallecimiento de la querida señora Gina y acompañan a Delcia y familia en este momento.

LENCINA, OSCAR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Amigas de su hija Mayra; Cecilia, Eugenia, Gabriela, Andrea, Paola, Valeria, Leyla, Lorena y Marisa, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracionees en su memoria.

LOBOS, DELIA SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su hija Toli, H. pol. Luchin, nietos Luis y Luisina, bisnietas Mía y Isabella y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Cacereos 903 Bº 1º Junta. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su esposo Eduardo B. Baudano, sus hijos Eduardo, Daniel, Walter y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hija Hilda Gabriela Baudano, su hijo político Federico Palacio y sus nietos Agustín y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hijo Néstor Daniel Baudano, su hija política Susana de las Mercedes Cáceres, sus nietos Antonella, Santiago y Daniel, su nieta política Vanina Gago, sus bisnietos Juan Pablo, Santiago y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hijo Walter Gerardo Baudano, su hija política Mónica y sus nietos Nicolás, Marianela, Anita, Albano y Chuny participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hijo Eduardo Guillermo Baudano, María Cristina, sus nietos Isabella, Fabrizio y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hermano Néstor López Veloso participa con tristeza su fallecimiento.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hermana Raquel, sus hijos Sandra, Marcelo, Andrea Campos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hermana Nancy, sus sobrinos Alicia y Silvio Salvatierra, sobrinos nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en paz.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hermanos Nancy, Raquel, Néstor y Ramiro, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su hermana política Ofelia Baudano, sus hijos Claudia y Gustavo, nietos Juan Manuel, Nicolás e Ignacio Vázquez participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Luis Alfredo Paradelo y Lucía Herrera de Paradelo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. La comunidad educativa en pleno del I.S.B.A, Juan Yaparí en sus niveles inicial, secundario y terciario acompañan en este triste momento por el fallecimiento de su madre a la integrante del plantel docente de la institución, colega, compañera y amiga, Gabi Baudano.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. El profesor Guido Roldán y familia acompañan en este triste momento a su compañera de trabajo Gabi Baudano, por el fallecimiento de su madre.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Graciela Sauad y flia., Norma Sauad y flia., Eduardo Sauad, Sarita Sauad y flia. y Adriana Sauad y flia. participan y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Kili Fernández participa con gran dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Capi y acompañan a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermano Néstor López Veloso.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Los amigos de su hermano Capi López: Carlos y Juan Ortiz, Lechuga Jerez, Miguel Rafael, Dr. Obligado, Chivila Salvatierra, Ramón Pajón y demás familiares participan con dolor la pérdida de su hermana Hilda.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Desde Río Gallegos su hermano pol. Juan S. Baudano, sus hijos Carolina, Natalia, su ahijado Walter Baudano participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Violeta Chara y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este difícil momento.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Amigos de su hermano Capi de la juntada de los martes: Richard, Shalo Eduardo, Gringo, Calefa, Tucho y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Jorge Cura, su esposa Silvia Chara y sus hijos Francisco, Virginia y Agustín participan su fallecimiento y acompañan al Sr. Capi López en este difícil momento.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Las amigas de su hija Gabriela Baudano: Alejandra, Natalia, Analía, Norma, Sofía, Jorgelina, Verónica y Judith participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Hermandad del Divino Niño Jesús participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Raquel. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "Me acuesto en paz y ensegulida me duermo, porque sólo tú Señor, aseguras mi descanso". Amigas de su hermana Raquel participan con profundo dolor: Raquel Yunes, Tere, Pocha, Norma, Alba, Mirta, Olga y Beba. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Mirta Campos de Vázquez y flia. participa con profunda tristeza y dolor su fallecimiento, acompañando espiritualmente en tan dolorosos momentos a sus hijos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares, elevando oraciones en su querida memoria. "Dadle Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene y que que con la misericordia de Dios descanse en paz".

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus excompañeros de la cátedra de Contablilidad I de la UNSE: Luis Paradelo, Raúl Luna, Graciela Figueroa, Silvia Corvalán, Claudia Dargoltz, Carlos Saravich, Gustavo Navarro, María del Carmen Suárez, Silvia Rueda, Patricia Piña, Zunilde Barrientos y Silvia Mulki acompañan a su familia en el dolor y elevan oraciones en su querida memoria. Que Dios te tenga en la gloria, querida Hilda. Estarás siempre en nuestros corazones.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Dr. Carlos Carabajal, su esposa Irma Luna, junto a sus hijos Eugenia, Silvina y Juan Carlos, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querida vecina Hilda y acompañan a toda su flia. en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Andrea Campos, su hija Delfina Posse y Ramón Chaparro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Ya descansas en el Reino Celestial. Clara Rosa Villagra y sus hijos Gimena y Andrew, acompañan a Roxana y a sus amados nietos Eduardo, Matías y Francina, en estos momentos de profunda congoja. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Ángel Oscar Ruiz, Ofelia del Valle Paz, sus hijos Gladys, Roxana, Sandra, Leonardo y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de Hilda y elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Cuando las personas que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros, a vivir en nosotros. Querida Hilda, ya estás en el mejor lugar. Roxana María Ruiz Paz y tus amados nietos Eduardo, Matías y Francina te recordaremos con amor.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Dra. María Eugenia Arce y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora Hilda Rosa López Veloso. Eleva oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Santiago Salud S. R. L., participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora Hilda Rosa López Veloso. Ruega por su eterno descanso.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos, Abrazan a sus hijos y hermanos en este momento de dolor. Rogamos oraciones por su querida memoria.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. Sus familiares Dr. Camilo Brahim, su hermana Dra. Camila Mahmud de Brahim, sus hijos y nietos participan con gran dolor del fallecimiento del hemrnao de Camila. Acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. Sus compañeros y amigos del Grupo AL WAN (La Patria) participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan la paz de su alma.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. Irma Ise de Velarde y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Dra. Camila Mahmud de Brahim y familia en el dolor de la partida.

MOYANO DE SAMHAN, EMA BETRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Sus hijos:Pini, Pola, Toni y Saulo, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. de Arraga. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PADILLA, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Sus hijos Teresita, Rosa Elizabeth, Noemí Alejandra, Dante Luis, Sergio Gustavo, Claudio Adrián, Claudia Karina y Lorena Cecilia Díaz, sus hijos políticos, sus nietos Soledad Eljall, Florencia Navarro Díaz, Gustavo, Érika, Hugo Navarro Díaz; Alexander, Tamara, Nerea, Macarena, Rita, Dante, Ignacio, Luciana, Lautaro, Emanuel, Agustín, Fátima y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su compañero Dante Díaz, hijos Teresita, Dante, Noemí, Elizabet, Sergio, Claudio, Karina y Cecilia, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueorn inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

PADILLA, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. El personal directivo, docentes y de maestranza de la Escuela Nº 763 "Pte. Arturo Ilia" participa con dolor su fallecimiento y acompaña en el pesar a su hija, Prof. Noemí Díaz. Eleva oraciones en su memoria.

PADILLA, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. "El Señor es mi Pastor, Él me hace descansar en verdes prados, el que cree en Mi no morirá jamás". La comunidad educativa de la Escuela Nº 22 "Absalón Ibarra" participa con dolor el fallecimiento de la señora madre de nuestra compañera Claudia Díaz. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Los compañeros de su hijo Atilio Saavedra, del BSE, Suc. Olaechea, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JULIO CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su esposa Celeste Juarez sus hijos Gustavo, Clarivel, Javier, Rosita, Dilan, Alan, Anahi, sus padres Alberto Roldan, Nimia Coronel tios primos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOLEDO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Sus hijos Manuel y Cacho sus nietos Manu, Flor, Yaqui su bisnietos Santino, Tomi nietos político Maxi y Elina Serrano y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

ROLDÁN, CECILIA ROMINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. ¡Hoy hacen dos años que te fuiste de nuestro lado y como te extrañamos! Su hijita Larita, sus padres Angélica y Alberto, su hermana Mariana, su cuñado Emanuel invitan a la que se realizará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su querida memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Maravillosos e inolvidables momentos compartidos, inmenso el amor que nos diste, fuiste un grande en todo sentido, por eso nuestro Señor te llevó para tenerte a su lado y desde lo más alto junto a él seguirás protegiéndonos. Su amada esposa Mónica, su amado hijo del corazón Luciano, agradecen profundamente a todas las personas que incondicionalmente acompañaron siempre a la familia, amigos, compañeros, al Centro Renal Alsina, Dr. Raúl Cejas, Guillermo Ibáñez, Dr. José Bucci y con ellos a todo su personal médico, técnico, administrativo, maestranza, choferes, que con tanta paciencia, cariño y dedicación nos trataron siempre, a todos gracias. Invitamos a la misa en su memoria hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica. Descansa en paz junto a tu hija y tus padres.

Agradecimientos

Recordatorios

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. Viejo querido, hoy estarías festejando tus 74 años, pero el Padre Celestial quizo que estubieras con el, seguramente a su lado y tal vez ya con un asado de por medio, junto al tío Dito, tu amigo entrañable Tito Arias y tu primo de la Cocha, Pibe Seiler. Nosotros desde aquí te deseamos el mejor cumpleaños y te recordamos por siempre cuando solías preparar el mismo para pasarlo en familia con nosotros. Sigue guiándonos desde el cielo, como lo hiciste aquí en vida con tu hombría de bien y sabiduría plena. Gracias por todo, tu familia amada que te extraña con el santi incluido. No te decimos hasta siempre sino hasta cualquier momento. Su esposa María Cristina, hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Héctor Martín, Ariel Fernando y su nieta Delfina te recuerdan con amor y con tus ocurrencias.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABREGÚ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hermanos Laudino, Dolores, Angelica, Sobrinos Maria, Monica, Silvia, Susana y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

BUSTOS, MARÍA FABIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Madre te fuiste dejando un dolor inmenso en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos''. Sus hijos Ramona, Luis y Sandra, hijos políticos, sobrinos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle Benardita Souvyru Nº 136 Bº El Cruce La Banda y serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

LEGUIZAMÓN, FIDEL FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su esposa Maria Luisa, Sus Hijos Walter, Gustavo, Juan, Hijos politicos Norma, Aidee, Cristian, Nietos Facundo, Francisco, Leonel, Vicoria, Santiago y demas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO FORRES. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MENDOZA, ORLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su esposa Gloria, sus hijos Pochy, Betty, Lucho, Negro y Koky, nietos e hijos politicos participan con profundo dolor. Sus restos serán velados en su domicilio e inhumados en el cementerio La Capilla. Ceremonial, Exequias, y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROLDÁN, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su esposo Francisco Gallo y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron velados e inhum. en Fernández. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383 La Banda.

Invitación a Misa

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Triste quedó nuestro hogar, sin tu presencia querido papá. Te recordamos con mucho cariño. Tu esposa, hijas y nietos invitan a la misa que se celebrará en la iglesia Cristo Rey, hoy a las 20 hs. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

ALMARAZ, WILSON OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Tito: amigo, hno. Negro querido, aún recuerdo cuando y cuanto consentías a mi hijo en ese asiento trasero del aquel 147 que a tantas canchas nos llevó. Tipo integro, generoso, trabajador, un espejo para su flia. En tu enorme corazón nos enseñaste a ver y ser parte de las cosas simples de la vida, amor, honradez, humildad, todo lo que hace a un hombre de bien. Para mí solo te fuiste físicamente, pues estarás siempre presente en cada buen acto, en cada entrega solidaria, en cada sol del amanecer. Quien tuvo la suerte de conocerte, aprendió que la vida es simple, somos complicados, que Dios nos da y nosotros no tomamos. Vivirás eternamente en nuestro corazón, alguien como vos nunca muere, por que el legado que deja vive por siempre. En cada verde césped, en cada caricia a una pelota, en cada pirueta futbolera, en cada gol de tiro libre, estarás presente. Ganaste el partido más importante por goleada, por que fuiste e hiciste feliz a quienes te conocimos. Con solo dos frases diré quien eras mí querido amigo: jamás olvidaste lo que pediste; siempre olvidaste lo que diste. En estos momentos de sensaciones encontradas no sé cómo expresar tanta tristeza, tanta nostalgia, solo estoy seguro de que hice todo lo posible hasta el último para merecer ser tu amigo. Seguro este 22 de mayo, Dios nuestro Sr. quizo tener al mejor amigo a su lado. Abrazo amigo mío. Pablo T.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BOIX, MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su primo Dr. Héctor Mario Cáceres, su señora esposa Liliana Echenique, sus sobrinas Elisa Cáceres, Alejandra Cáceres y familia, Cecilia Cáceres y familia y Jorge Cáceres Boix. Eleva una oración en su memoria.

BOIX, MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su prima hermana Marcela Boix e hijos María Eugenia y Benjamín, Diego Alejandro y Daniel Emanuel participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruega una oración en su memoria

BOIX, MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su prima Tere Ayunta Boix y sus sobrinos Gabriela y Alejandro; María Eugenia y Mateo; Sebastián, Melisa y Pablo y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento.

BOIX, MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su prima hermana Tiny Boix, su esposo Roberto Bulacio, sus hijos Gerónimo y Noelia Bulacio Boix participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BOIX, MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su primo hermano Gerónimo Boix, su esposa Patricia Vittar, sus hijas Pamela, Virginia y Valentina Boix participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BOIX, MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su prima Mirta Povedano, Mario Cavallotti, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

BOIX, MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Querido primo, tu inesperada partida nos dejó muy tristes. Que Dios te reciba en sus brazos y le de consuelo a tu querida familia. Norma Boix y sus hijos María Inés, Gladys y Carlos Acuña Boix participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CORVALÁN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su hermano Luis Verón, su esposa Susana y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias para que el Señor misericordioso lo reciba en su reino y le dé el descanso eterno.

CORVALÁN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus primos Comandante Mayor Rubén C. Castillo, Nora E. Castillo, Rosa Z. Castillo; sus sobrinos Comandante Daniel Castillo, María Elena Castillo, Marta Isabel Corpas, Luis Benjamín, Lic. Caro, Matías Joaquín, María Luján, Julieta Caro Corpas participan con gran dolor su desaparición física y ruegan al Altísimo pronta resignación a su familia.

CORVALÁN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. El Instituto Superior de Formación Docente Nº 3 de Fernández, participa con profundo dolo el fallecimiento del padre de la profesora del establecimiento María Julia Corbalán y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Prof. Pedro Villalba y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Lucho" y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORVALAN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. 19 Irma Mansilla, sus hijos Cesar, Jesús, Andrea e hija política Daiana, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida profe María Julia ante la pérdida de su amado padre y ruegan fortaleza para toda la familia,

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Irma Bravo Carabajal y Osvaldo Trogolo participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria y por la resignación de su partida a la Casa del Señor.

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Teresa de Carabajal y Hugo y Gustavo Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su amiga y compañera de la escuela Nº 25. Hilda Cruz participa con profundo dolor su partida al Reino de Dios y eleva oraciones en su memoria y por una cristiana y pronta resignación para su esposo e hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Felices son los que descansan junto a Dio por que sus obras lo acompañan. Que descanses en paz en el Reino celestial. Isabel Rojas y familia acompañan a todos sus familiares en este momento de tristeza y dolor Una oración en su memoria.

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "Aunque cruces por oscuras quebradas, ningún mal temeré porque tu están conmigo Señor tu bastón y tu vara me protegen". Directivos, maestros, alumnos, miembros de la Cooperadora y toda la comunidad educativa de la escuela Nº 814 Paula A. de Sarmiento, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida compañera Sandra. Elevan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados el 30/6/19 en el cementerio Cristo Redentor de nuestra ciudad.

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. La comisión directiva del Centro de Jubilados de la Policía de Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al presidente de la institución Roberto Castillo y familia en este triste momento.

COSEANO, SANDRA MAGDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus vecinos Alicia Pallares, Mimí Gómez, Zuli Maldonado, Silvia Sayago, Claudia Gómez y Mirian Rodríguez y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Roberto castillo y familia en este difícil momento.

DÍAZ, OLGA ESTER (q.e.p.d.) Fallecio el 26/5/19|. El Centro Experimental N° 8 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Andrea del Valle Montero. Ruegan oraciones en su memoria.

ZARCO, OSVALDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su esposa Marisa, sus hijos Ernestor, Andres, Fernanda, Mayra, Milagros, Nietos Melodi, Tayel, Eilin, Yoselin, Alam, Laida y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.