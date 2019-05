El reto de la aspiradora: el nuevo challenge que es viral en las redes

30/05/2019 - 23:36 Mundo Web

#VacuumChallenge o #AspiradoraChallenge es el nuevo desafío que es furor en las redes sociales y entre sus usuarios.

El desafío consiste en meterse dentro de una bolsa de basura, dejando la cabeza fuera y con una aspiradora absorber todo el aire hasta que quede completamente sellado al vacío.

Al parecer el reto se originó en la plataforma para compartir videos cortos TikTok y se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

This vacuum challenge is my new favourite thing on the intenret pic.twitter.com/Pt1dtxjch3