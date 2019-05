Más de 13 mil jubilados santiagueños accedieron a la Reparación Histórica

31/05/2019 - 00:00 Política

Un informe realizado desde el Plan Belgrano, unidad que depende de la Presidencia de la Nación, detalló la inversión en materia social y educativa en todo el norte argentino, a partir del cual surge que más de 13 mil jubilados accedieron a la Reparación Histórica en Santiago del Estero, desde su lanzamiento.

De acuerdo con ese documento, un total de 13.313 jubilados accedieron a la Reparación Histórica impulsada por el Gobierno nacional.

Como se recordará, este programa es una propuesta de actualización de montos de jubilaciones y pensiones que se puede aceptar mediante la firma de un acuerdo.

En el mismo, ingresaron jubilados y pensionados que hayan o no hayan iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016. Los requisitos para acceder a esta Reparación consistían en cobrar una jubilación y/o pensión y estar incluido en el programa. Contar con un abogado patrocinante, pero en el caso de no haber iniciado juicio el trámite es gratuito, ya que la Anses se hizo cargo de los honorarios profesionales.

Esta semana, la presidente del Foro y de la Federación de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero, Rosa Soria, recordó que “el 21 de julio termina la Reparación Histórica, no hay prórroga hasta el momento. Por ello, se solicita a toda persona que tenga la propuesta y no haya optado o que esté cobrando y no haya firmado para homologar el convenio con la Anses, que se apure para hacerlo”. Recordó que “si no lo hace, si no homologa el convenio, le van a dar de baja y para poder remontar esa baja después va a tener que iniciar un juicio para poder seguir cobrando la Reparación”.l