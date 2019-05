El valor de la solidaridad

31/05/2019 - 00:58 Deportivo

Por Pablo Daniel Díaz

Redacción de EL LIBERAL

El 3 de junio de 2014, cuando Central Córdoba celebraba sus 95 años, nacía la agrupación “Hinchas Solidarios”. Se trata de un grupo de simpatizantes del “Ferro” que decidieron ayudar a la gente que lo necesita, además de trabajar ad honórem para el club. Hoy, Gustavo Ruiz, uno de los fundadores de la agrupación, integra la comisión directiva del “Ferro” sin descuidar su esencia: la solidaridad y el amor por el club. “Junto con Matías Ovejero comenzamos ese día haciendo una exhibición de camisetas. El que concurría debía dejar un alimento no perecedero. Lo recolectado lo entregamos a la Escuela Benjamín Lavaisse de Villa Robles. Allí conocimos a la mamá de un ídolo nuestro, Matías Pato”, recuerda Gustavo sobre aquel inicio. “Pasó un tiempo y un señor me habló de una chiquita llamada Jazmín, que había nacido sin brazos ni piernas. Fuimos llevándole mercadería a El Zanjón, donde vivía, y vimos que tenían una pieza a medio edificar. Entonces nos comprometimos a conseguirle los materiales y nos pusimos a trabajar para terminarle la pieza. La inauguramos justo para el Día del Niño. Nos ayudó muchísima gente. Festejamos el Día del Niño y el corte de cintas lo hicieron jugadores del club como Pato y Burtovoy”, añade.

Desde allí ayudan a mucha gente, pero también trabajan por el club. Es que, desde el ascenso a la BN del 2014, que están siempre. “Hablamos con la comisión directiva que estaba para que nos deje trabajar en el club, ad honórem, solamente les pedíamos los materiales. Luis Ovejero, Matías, Emanuel, muchos chicos trabajábamos a la siesta en el mantenimiento de campo de juego y tribunas, revoques y pintura paredes, los vestuarios. Hicimos la rampa para discapacitados reciclando unas viguetas que había en el club”, detalla el “Puma”.

También fueron los encargados de llevar adelante el programa “Pasión por leer”, que consistía en entregar libros de cuentos relacionados con el fútbol en la cancha. Fue declarado de interés cultural y provincial por la Cámara de Diputados y fue todo un éxito.

“Conseguimos sillas de ruedas, las arreglamos y las llevamos a chicos que las necesitan. Hicimos infinidad de cosas. Y grandes pilares de todo eso fueron y son los jugadores de Central Córdoba, que siempre nos dan una mano”, dice Gustavo dejando en claro el compromiso de todos los que forman parte del Ferro.

“Hinchas Solidarios” apadrina desde hace tres años al merendero “Alegrando Caritas”, de Forres. “Conocimos a Mabel Ferreyra, que ponía todo de su bolsillo y no tenía ayuda. Decidimos apadrinar su merendero, siempre colaboramos juntando mercadería para llevarle una o dos veces al mes”, acota el “Puma” Ruiz.

Su llegada a la dirigencia

Gustavo nunca pensó que iba a formar parte de la dirigencia ferroviaria. “No me sentía capacitado y estaba muy abocado a Hinchas Solidarios. Pero mediante esta agrupación conocí a muchos de los chicos que hoy están en la CD. Ellos siempre me decían que teníamos que estar en el club y cuando yo les decía que no me sentía capacitado, ellos me respondían: “Cómo que no, mirá todo lo que conseguiste”. Así fue que el año pasado decidimos que era hora de estar en el club, formar parte porque se necesitaba un recambio generacional. Se dio con el ingeniero Alfano, que sabe delegar y darnos responsabilidades”, cuenta.

“Soy vocal suplente y coordinador administrativo del fútbol amateur, o sea de la primera local hasta inferiores. También participo de la logística de los viajes del plantel profesional y el tema de seguridad interna en los partidos. Me van a ver en la manga como estuve siempre. Los que queremos al club, no nos importa el cargo que ocupamos, solo queremos trabajar por el club”, añade convencido.

Gustavo sufrió la pérdida de su mujer, por un cáncer, el año pasado. Y en Central encontró contención. “Central me hizo muy bien. Es como un cable a tierra. Para hacer todo lo que hice, necesité una gran mujer que siempre me apoyó y confió en mí (se quiebra, respira hondo y sigue). Estoy feliz de estar trabajando siendo parte de la comisión directiva del club que amo. Yo perdí a mi señora hace poco y, si no hubiera estado en el club y con este grupo de personas, no sé por dónde me hubiera encaminado. Fue una buena contención para mí el club. Ni hablar de los amigos que hice este tiempo aquí”, sostiene.

El centenario que se viene es algo muy especial para todos: “No podemos creer que nos toque a nosotros ser dirigencia del centenario y con el presente que tiene el club. Nos sentimos privilegiados de estar en estos 100 años”.

Por último, contó cómo separó el hincha del dirigente. “Al hincha siempre lo llevas bien adentro, pero cuando hacemos un gol no puedo salir corriendo a festejarlo por el lugar donde estoy. Y ahora, siendo dirigente, tengo que absorber más aún la pasión del hincha. Y hay cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. El hincha te lleva a ser impulsivo muchas veces y el dirigente exige más calma para tomar decisiones. Hasta me sirvió para cambiar cosas que veía que no me gustaban”, concluyó.l