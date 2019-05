Alfaro prueba variantes para la final ante Tigre

31/05/2019 - 07:25 Mundo Boca

El plantel de Boca Juniors entrenó ayer por la mañana pensando en la final de la Copa Superliga del domingo y el entrenador Gustavo Alfaro probó distintas variantes tácticas para buscar la mejor alternativa ante la ausencia de su doble cinco titular.

Sin los suspendidos Iván Marcone y Nahitan Nández, el entrenador inició la práctica con una línea de cinco en el fondo.

En un 5-2-3, ese primer equipo formó con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Carlos Tévez, Darío Benedetto y Mauro Zárate.

Luego, con los ingresos de Sebastián Villa y Cristian Pavón por Alonso y Zárate, pasó a pararse con un 4-4-2, con los ingresados como volantes externos bien ofensivos y Tévez en dupla de ataque con Benedetto.

Le quedan aún tres días a Alfaro para definir el once inicial de Boca, pero las alternativas que maneja están bien definidas.

Al finalizar la práctica, el delantero Mauro Zárate ofreció una conferencia de prensa, y afirmó que se quedará en Boca.

Mauro Zárate dijo ayer que no está en sus planes irse del “Xeneize” en el mercado de pases de invierno, tras ser consultado sobre esa posibilidad en caso de que llegue una oferta, en la previa de la final de la Copa de la Superliga ante Tigre.

“Yo de Boca no me voy a ir”, respondió Zárate en la conferencia de prensa realizada en Casa Amarilla tras el entrenamiento del equipo que dirige Gustavo Alfaro, cuando se le mencionó que podría haber algún club del exterior interesado en él.

En cuanto a la final de la Copa de la Superliga, el atacante señaló que “Tigre está haciendo un fútbol lindo y que le está dando buenos resultados, con un estilo de tocar y jugar por adentro. Tenemos que tener mucho cuidado”.

“No creo que sea correcto hablar de candidatos. Es una final y la va a ganar el que haga mejor las cosas”, analizó.

Consultado sobre la presencia de Néstor Pitana para dirigir la final ante Tigre, un árbitro muy cuestionado por los hinchas, eligió llevar el tema en general.

“En los últimos partidos, y también antes, siempre hablan de que nos favorecen a nosotros, pero no hablan cuando no nos favorecen, y eso molesta. Los penales son siempre los que no les dan a los rivales, y no hablan cuando es al revés”.l