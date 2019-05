Melivilo es la única duda en Gustavo Coleoni

31/05/2019 - 01:08 Deportivo

Restan pocas horas para la final más importante en la historia de Central Córdoba. El “Ferroviario” recibirá mañana, desde las 19, a Sarmiento de Junín por el primer partido de la última instancia del torneo reducido del Nacional B, el cual otorga un ascenso a Superliga Argentina.

Entendiendo de la seriedad y posibilidad que presenta para el equipo del barrio Oeste, el cuerpo técnico liderado por Gustavo Coleoni, no quiere dar ventajas y por ello, aún no confirmó el once inicial.

El entrenador mantiene una sola duda. El mediocampista ofensivo Facundo Melivilo, no se recuperó totalmente de una dolencia en su pierna derecha y por ello su presencia está en duda. El ex Chacarita es clave en el funcionamiento del equipo y por eso será esperado hasta la práctica de hoy por la mañana.

Melivilo no estuvo en el partido revancha ante Almagro y se esperaba que para mañana llegue sin problemas.

En caso de que el cuerpo técnico considere de que no está apto para salir a escena, maneja dos posibilidades. La primera sería la de mantener en ese lugar a Lautaro Robles o bien probar con el ingreso del cordobés Pablo Ortega, aunque el ex Gimnasia de Entre Ríos es quien cuenta con más chances.

El que equipo titular, el cual será confirmado hoy se perfila a ser con César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Lautaro Robles o Facundo Melivilo, Santiago Gallucci, Alfredo Ramírez y Nahuel Luján; Javier Rossi y Marcos Sánchez.

Por otra parte, la comisión directiva del “Ferro” informó ayer que la venta de entradas anticipadas, exclusivamente para socios, tuvo mucha demanda.

El expendio continuará hoy para los no socios. Los precios se fijaron en $300 ($150 para socios) las generales, plateas baja $600 ($300), plateas altas $500 ($205), damas y jubilados $150 ($100), menores de 6 a 12 años $70 ($100), menores de 0 a 6 años tendrán libre acceso, acompañados de un tutor.

La dirigencia también aconsejó a los simpatizantes, llegar con anticipación al estadio para el ingreso correcto.l