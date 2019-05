Perafán, otra baja en Mitre

31/05/2019 - 01:09 Deportivo

Desde la finalización del Nacional B, para Mitre pocas novedades surgen en el club. El presidente confirmó que el plantel está licenciado y que se tomarán un tiempo para designar al nuevo cuerpo técnico, teniendo en cuenta que Arnaldo Sialle fue oficializado como DT de Morón. Sin embargo, ayer se confirmó otro alejamiento de la institución.

Se trata de unos de los puntos altos del equipo, en la temporada pasada como el arquero Martín Perafán.

El propio jugador publicó un mensaje en la redes sociales, expresando su alejamiento del “Aurinegro”.

Gracias a toda la gente que trabaja en el club (compañeros, cuerpo técnico, utileros, médicos, colaboradores, presidente) y a todo el pueblo “aurinegro”. Fue un año el cual me brindaron su mayor respeto y cariño y eso va hacer difícil de olvidar! Se termina una etapa para mí sabiendo que por más que los objetivos deportivos no se lograron me llevo mucho más que eso! Eternamente agradecido! Los quiero mucho!”, publicó.l