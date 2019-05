En busca del cetro continental

31/05/2019 - 01:12 Deportivo

Noche de básquet femenino en el Ciudad. Quimsa, Leonas de Riobamba, Lums de Ambato y Copacabana de Antioquia lucharán el cetro la edición 2019 de la Liga Sudamericana Femenina y la afición santiagueña tendrá la posibilidad de ser testigo de la definición en el estadio Ciudad.

El equipo santiagueño llega invicto al final four, tras haber ganado el Grupo A, y enfrentará esta noche al conjunto colombiano de Leonas de Riomba, que alcanzó el segundo puesto en el B.

Desde las 21.30, la “Fusión” intentará saldar su primer compromiso con victoria, pero deberá mantener e incluso incrementar la intensidad que mostró en la fase clasificatoria del torneo continental y en los dos primeros juegos del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

El entrenador Mauricio Pedemonte sabe que la defensa será un aspecto clave y que su equipo tiene variados recursos ofensivos. Sólo deberá plasmarlo sobre el parqué en un momento de la competencia, en el que también entra en juego la personalidad de cada jugadora.

Enfrente tendrá un rival duro y agresivo como Leonas, que terminó segundo en el Grupo B (finalmente se jugó un triangular por la deserción de Vera Cruz Campinas) y tiene jugadoras desequilibrantes como Imani Tate y Daniela Wallen.

La jornada inaugural se iniciará a las 19.30, con el partido entre las colombianas de Copacabana de Antioquia y las ecuatorianas de Lums de Ambato.

¡Gran juego para abrir la competencia! Copacabana demostró en la fase clasificatoria que es un equipo durísimo y principal damnificado fue Berazategui, que se quedó afuera tras llegar como candidato por haber ganado el Torneo Apertura de la Liga Femenina.

Lums ganó el Grupo B por diferencia de gol.

Hoy también comenzará el torneo de básquet femenino en la modalidad 3x3, con la participación de equipos santiagueños. En el entretiempo de Copacabana vs. Lums jugarán: Belgrano vs. Defensores y Santiago vs. Borges. En el entretiempo de Quimsa vs. Leonas se enfrentarán: Belgrano vs. Borges y Defensores vs. Santiago. l