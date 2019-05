31/05/2019 - 01:16 Deportivo

Antes de viajar a Formosa, Jonatan Machuca habló del triunfo del miércoles, destacó al rival y avisó que el plantel está convencido de que se puede ganar al menos un partido en calidad de visitante.

El base de Olímpico, convertido en una de las figuras de su equipo en el segundo juego de la serie con 10 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes en 30 minutos, fue clave en el traslado, en defensa y en hacerles llegar la bola a sus compañeros.

‘Sabíamos que teníamos que ajustar, sobre todo en el pick and roll donde nos estaban haciendo mucho daño con Maldonado que realmente jugó muy bien el partido anterior. En el segundo partido estuvimos muy bien y los dejamos en 70 puntos y en ataque fue todo más fluido para llevarnos el triunfo y empatar la serie’, arrancó el capitán en rueda de prensa.

‘Jony’ realizó una comparación entre los dos primeros juegos de la serie. ‘En el partido anterior nos sorprendieron con la presión en toda la cancha. No me dejaban recibir el balón y en ataque tuvimos problemas, a diferencia de este segundo encuentro donde realizamos ajustes con Gelvis (Solano) jugando un rato de 1 para no trabar tanto las ofensivas y realmente salió muy bien. Encontramos muchas variantes y gol en varias manos. Apuntamos a un rendimiento así, que nos otorgue más chance de ganar’, explicó.

De cara al tercer y cuarto juego de la serie, expresó: ‘Ellos son otro equipo al de la fase regular. Realmente están mucho mejor, pero nosotros nos encontramos como equipo y ahora salimos confiados a la ruta. Necesitábamos un partido así para poder ir de la mejor manera. Todos pensamos que podemos volver a ganar’.

El plantel de Olímpico partió en la madrugada de hoy con destino a Formosa, donde mañana enfrentarán a La Unión por tercera vez en la serie.

Juan Pablo Figueroa integra la delegación, a pesar de que está con un desgarro de grado 2 en el abductor izquierdo. El plantel se entrenará esta noche en el estadio Cincuentenario y el base armador será ‘probado’ por el cuerpo técnico. l