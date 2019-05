Laprida recibirá el fútbol de la Liga Departamental

31/05/2019 - 13:18 Interior

CHOYA Choya (C) El domingo se jugará el décimo capítulo del campeonato organizado por la Liga Departamental de Choya.

En este caso, la localidad de Laprida será el punto de concentración para esta competencia que agrupa a los mejores combinados de la zona.

El inicio está programado para las 10 y en total habrá seis duelos.

Así serán los cruces de esta fecha:

Club Atlético Villa La Punta vs Los Leones; Arsenal Fútbol Club vs Los Carboneros; Club Atletico Laprida vs Banda Verde; Los Galgos vs Santa Rita; El Norte vs Juventud de Estación La Punta y Los Power vs Atlético Choya.

Las principales posiciones quedaron así:

Los Galgos 21; Juventud de Estación La Punta 20; Club Atletico Laprida 18; Arsenal Fútbol Club y Club Atlético Villa La Punta 14.