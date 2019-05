VIDEO | Messi habló de porqué no jugó en River y su sueño con la Selección

31/05/2019 - 20:06 Deportivo

Este viernes y en declaraciones realizadas en el programa de Sebastián Vignolo "Fox Radio", el capitán y emblema de Argentina, Lionel Messi, habló de sus ilusiones renovadas con la Selección, su frustrado pase a River y otros temas, en la antesala de la Copa América que se disputará en Brasil.

"Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la Selección Argentina, o haberlo intentando todas las veces posibles. No quiero quedarme con la sensación de que perdí oportunidades por la gente que no me quiere", confesó el jugador del Barcelona.

Con respecto a este tema, dejó un claro mensaje para los más jóvenes, más allá de lo deportivo: "Es el mensaje para los chicos. La vida es tropezar, levantarse y luchar por los sueños".

"QUIERO TERMINAR MI CARRERA HABIENDO GANADO ALGO CON LA SELECCIÓN"#MessixFOX - "No quiero quedarme con la sensación que no se me dio", explicó Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo. pic.twitter.com/zYcWeeeTmc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

Su frustrado pase a River

Durante su conversación distendida en la mesa de Fox, reveló una anécdota que le tocó vivir antes de emigrar a España, y que involucró al club de Núñez.

Según contó, aceptó el ofrecimiento de un amigo de las divisiones inferiores de Newell´s para probarse junto a él en el Millonario. Lo trajeron a Buenos Aires, pero jugó con una categoría más grande.

"Me pusieron 15 minutos, estaba lleno de pibes, pero me dijeron que vuelva en diez días. Volví, hice tres o cuatro goles y me ofrecieron quedarme, pero tenía que traer el pase de Newell´s", contó.

Este paso, fue el que perjudicó su llegada al equipo que hoy conduce Gallardo. "Cuando fui a buscarlo -al pase-, me sacaron cagando. Me acuerdo que peleamos y nunca me lo dieron", afirmó.

"River me iba a pagar el tratamiento. Newell´s no me bancó en ese aspecto, nunca me pagó. Mi vieja renegaba para que nos puedan ayudar pero era complicado", concluyó.