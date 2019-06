Dura embestida de Trump contra México para que “frene” a los migrantes

31/05/2019 - 22:46 Mundo

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al gobierno mexicano a “recuperar el país de los capos y cárteles narcotraficantes”, en una agresiva respuesta a la propuesta de su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, de abrir una vía de diálogo para evitar una guerra comercial.

“Para que no paguen aranceles, si comienzan a subir, las empresas abandonarán México, que se ha llevado el 30% de nuestra industria automotriz, y volverán a EE.UU. México debe recuperar su país de los capos y cárteles narcotraficantes”, escribió Trump en Twitter.

Ayer, Trump anunció que impondrá aranceles del 5 por ciento desde el 10 de junio sobre todos los productos mexicanos, salvo que su vecino ponga un freno a la migración.

Esos aranceles subirán hasta el 25% en forma gradual en el caso de que la Casa Blanca no vea cambios en la situación.

“Los aranceles tratan de detener las drogas así como a los (inmigrantes) ilegales!”, señaló hoy Trump.

Los mensajes de Trump en Twitter suponen un desaire para la estrategia diplomática de Lopez Obrador, quien reiteró su apuesta al diálogo.

“Les digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del Gobierno de Estados Unidos y que van ellos a rectificar, porque México no merece un trato como el que se quiere aplicar”, señaló el mandatario mexicano. En la habitual conferencia de prensa matinal, reiteró que México no caerá en ‘ninguna provocación’ y que no se contestará ‘a la desesperada’ ante esta decisión de Trump.

Sin embargo, Trump redobló la apuesta y hoy insistió en sus críticas a México al asegurar que “se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas” y ha hecho una “fortuna”.

“México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas. Por culpa de los demócratas, nuestras leyes migratorias son malas. México hace una fortuna a costa de los Estados Unidos (...) y pueden fácilmente solucionar este problema”, advirtió Trump.

Por la misma vía, el mandatario estadounidense había anunciado que los aranceles se mantendrán “hasta el momento en el que los migrantes ilegales que vienen por México, a nuestro país, paren”.

En respuesta, el líder de Movimiento Regeneración Nacional envió una carta a Trump en la que pidió diálogo y no confrontación, e indicó que no creía en la Ley de Talión, en el ‘diente por diente’ ni ‘ojo por ojo’.

La Casa Blanca aprovechó la ocasión para invitar a las empresas que producen en México a que se ‘reubiquen’ en Estados Unidos para no pagar los aranceles ni verse afectadas de ninguna manera por la medida.

En su carta, López Obrador aseguró a Trump que los problemas sociales “no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas”.

El gobernante mexicano también le solicitó a Trump que instruya a sus funcionarios a que atiendan a los representantes de su país que hoy viajaron a Washington “para llegar a un acuerdo en beneficio de nuestras naciones”.l