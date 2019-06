Manolo Herrera: “Elpidio encierra todo y significa muchas cosas”

01/06/2019 - 00:30 Santiago

“No te olvides lo que te pedí: donde quieras que vayas, no me olvides. Te amo”. Estas palabras fueron escritas, en su Facebook, por Manolo Herrera, uno de los hijos de Elpidio.

Luego, en diálogo con Noticiero 7 y desde su hogar, acompañado por su hermano Rafa, recordaron al creador de las Sachas Guitarras en medio de un doloroso momento, pero que también les recuerda el gran legado que dejó.

“Me quedo con todo lo que me ha tocado vivir al lado de él. Han sido muchos años de compartir cosas, desde la música y desde la familia”, expresó Manolo para terminar con una anécdota. “Desde chicos le decíamos papi pero, con el tiempo, le hemos dicho Elpidio. Una vez una persona me preguntó porqué le decíamos Elpidio.

Porque Elpidio encierra todo. Significa muchas cosas”, remarcó. Por su parte, Rafael Herrera, otro de sus hijos insistió en que su padre “seguirá más vivo que nunca” porque deja un gran legado para todos”.

Juan José Rocabado: “Su legado, su espíritu, no se va a borrar jamás” “Estamos despidiendo los despojos mortales de Elpidio Herrera, convencidos de que su legado, su alma, su espíritu y su aura no se van a borrar jamás.

Es que él pudo encontrarle los ecos al monte, a su flora, fauna, a la gente, al paisaje. Exploró ese porongo musical, esa sachaguitarra atamisqueña que tuvo múltiples formas, pero que en definitiva siempre me devolvió la misma música, una música que pinta el alma sachera, pinta las comarcas quichuistas, los pinta en cuerpo y alma. Vivió una vida polifacética, compleja, llena de ocurrencias y de humor, pero al mismo tiempo una vida plena y profunda.

Quienes conocimos a Elpidio, abrazamos cada día con mayor amor y fuerza esta chacarera, esta zamba, esta vidala que hoy nos estalla en los corazones como las espinas de un vinal”.

Lázaro Moreno: “Fue el último rebelde de nuestra cultura”

Siempre nos dio cosas lindas. A un hombre como Elpidio no se le puede llorar, hay que celebrar. Hay que agradecerle a la vida, a la tierra y a Dios que nos haya dado una persona de esta magnitud. Elpidio fue un hombre que levantó los corazones con la música. Fue el último rebelde que tuvo la cultura. Ahora, a mí ya no me queda con quien pelear.

Nosotros siempre éramos diferentes, pero allá en el fondo la guerra entre nosotros tenía mucha esencia. Yo siempre alababa la sachaguitarra, que se ha hecho de un porongo. En 1985 escribí: “Como serás de sachera que hasta tu mismo sonido guardo del monte tupido perfumes de enredaderas. En qué noche o en qué mundo Elpidio Herrera te soñó, o cuando te imaginó fue en Atamisqui o en Barrancas que noche de salamanca tus aspectos escuchó”.

Las Mullieris: “Fue un ser con mucha alegría y música”

Marta Nazar y Carolina Haick, integrantes del grupo vocal femenino Las Mullieris, presentes en Villa Atamisqui, destacaron: “Hemos venido a acompañar a Elpidio y a su familia, en este paso a otra dimensión. Fue un hombre sabio y un gran amigo.

Estamos con mucha tristeza, pero recordando a Elpidio con mucha alegría como él era: un ser muy especial, con mucha alegría, mucha música. Estamos acompañando a toda su familia. Sabemos que todo nuestro pueblo está conmovido por la muerte de Elpidio, pero él va a seguir aquí presente porque su legado queda en su familia y en música. Un gran amigo que ha puesto siempre el amor en todo lo que hacía. Elpidio fue un extraordinario ser.

Franco Ramírez: “Lo recuerdo héroe y amo del monte de mi Santiago”

“Lo evoco en el recuerdo siempre cocinando un guiso para muchos, hablándote de cosas tan profundas que te dejaban pensando años. Lo recuerdo regalándole una sacha guitarra a Néstor Kirchner como ofrenda salida de sus propias manos.

Lo evoco en cada chacarera que habla del humano. Lo recuerdo sabiendo la hora del día sin mirar su reloj, lo recuerdo y lo evoco Brujo del bien y la magia blanca de la música. Fue un ser humano terrenal, lleno de amor, de sabiduría, un hombre parecido a todos pero que supo volar con los pájaros con una Sacha bajo el brazo. Lo recuerdo héroe y amo del monte de mi Santiago”.

“Bebe” Ponti: “Su adiós es un latigazo a la santiagueñidad”

La partida de Elpidio Herrera ha dejado al monte santiagueño sin guitarra. Lo lloran los últimos algarrobales, las cajas de la vidala y todo el pueblo que ha sentido su muerte como si fuera un hachazo en la corteza de un quebracho.

Su adiós es un latigazo a la santiagueñidad, no solamente de los que viven en el terruño sino de los miles que se encuentran en el Gran Buenos Aires, en otros lugares de Argentina y del mundo. Su nombre y su memoria son sinónimos de cultura quichuista, de legado ancestral y del ser santiagueño.