Froilán y Tere: “Eras el alma del pueblo”

01/06/2019 - 00:59 Santiago

“Eras el alma del pueblo”, arrancan diciendo Froilán González y Tere Castronuovo, en una elegía que le dedicaron a Elpidio Herrera. En el escrito, destacan las “ocurrencias que nunca faltaban” al igual que las sachaguitarras, ese símbolo que acompañará por siempre a Herrera, como el legado que le dejó al folclore y a la cultura santiagueña. “Descansa en paz, Yanasu”, cierran su escrito que entregaron a los deudos del músico.

“Estamos dolidos por la muerte de nuestro querido amigo y con el corazón pensando en los seres humanos que no deberían morirse nunca. Gracias Elpidio por todas las alegrías y todas las cosas maravillosas que nos has entregado. Estamos orgullosos de lo que has hecho, de tus sachas y de esas canciones que llenan el alma, el corazón, la vida misma. Hasta siempre, Elpidio”. l