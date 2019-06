Banegas y Álvarez Quiroga evocaron con dolor al amigo

01/06/2019 - 00:59 Santiago

Mario Álvarez Quiroga y Horacio Banegas evocaron al gran luthier atamisqueño. Álvarez Quiroga lo hizo a través de “Elpidio Herrera”, un poema de su autoría en donde revela un encuentro que tuvo con él, y en donde también estuvo presente Banegas, en Villa Atamisqui y se disculpa de no estar presente ahora.

En su primera estrofa, resalta: “Recuerdo aquella tarde que llegamos a tu casa y nos abriste las puertas del corazón y tu alma. Caía la oración, tu patio poblao´ de guitarras y la changada joven bailaba y cantaba”. Y luego, en su última estrofa, remarca: “Elpidio Herrera querido y transparente, bendecido por la tierra y el amor de nuestra gente, lo mío no es un adiós, perdón por estar ausente en esta tu despedida con amigos y parientes”.

Horacio Banegas: “Un alma noble” En tanto, Horacio Banegas escribió: “Estaba sorprendido y feliz con nuestra inesperada visita. A mí me dijo...es raro parece que piensan que me voy a morir. Era su humor ácido, aparte vivimos muchas cosas con él, las visitas a mi casa en el 70, lo de la Misa Santiagueña, etc., pero en definitiva era un niño caprichoso con su familia. Les hacía todo lo que le pedían que no haga, sobre todo que se cuide.

En fin, un alma noble, un ser maravilloso y se adelantó a nosotros. Era más necesario en otro plano seguro. Dios lo tenga en su santa gloria y recemos por su eterno descanso”.