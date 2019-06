Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 23b-28

01/06/2019 - 01:19 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - “Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones; viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente.

Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre”.

Reflexión

“De cualquier manera que Cristo sea predicado yo me alegraré”. Es lo que los predicadores oficiales de entonces pudieron decir ante la predicación del evangelio de Jesús por parte del judío-cristiano Apolo. Es lo que los predicadores de cualquier tiempo podemos y debemos decir. Porque lo importante no son los predicadores. El importante, el necesario es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que nos salva, el que nos ilumina, el que nos emociona, el que nos atrae, el que se adueña de nuestro corazón para dirigir nuestros pasos por los caminos de la paz, de la alegría, del sentido, de la esperanza, el que nos espera al final de nuestra vida para recibirnos en su reino y seguir invitándonos al banquete de su amor, para toda una eternidad.

Al mismo tiempo que San Lucas, en esta primera lectura, nos relata cómo Pablo seguía anunciando a Cristo muerto y resucitado por Antioquía, Galacia, Frigia, nos presenta y da la bienvenida a un nuevo y hasta entonces desconocido predicador de Jesús. Es Apolo, “hombre elocuente y muy versado en la Escritura, que había sido instruido en el camino del Señor”. Con este buen bagaje “exponía la vida de Jesús con mucha exactitud”. Gracias a la ayuda de Priscila y Aquila perfeccionó su “formación teológica” y le explicaron “con más detalle el camino del Señor”. Y siguió evangelizando, por eso, “su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes”. ¡Bienvenidos sean todos los Apolos de cualquier tiempo!

Como siempre, San Juan es denso en sus afirmaciones. En la primera, Jesús dice: “Si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará”. Lo que conocemos de Jesús nos lleva a entender bien esta afirmación suya, en principio tan universal. El Padre no nos puede conceder cualquier cosa que le pidamos. Al Padre solo le podemos pedir lo que esté de acuerdo con Jesús y su evangelio.

El Padre, aunque se lo pidamos, no nos puede conceder que matemos a una persona determinada, que un robo nos salga bien... porque es algo contrario a Jesús y su evangelio y, por tanto, también al Padre de Jesús. Pero sí le podemos pedir todo que vaya en la línea del amor, del perdón, de la verdad, en la línea de las bienaventuranzas... en la línea de Jesús.

En la segunda afirmación, Jesús nos dice que “os hablaré del Padre claramente”. Así fue y así se lo expresó a Felipe, que quería adentrarse en el conocimiento del Padre: “Felipe, quien me ve a mí ve al Padre”. Jesús nos ha mostrado claramente quién es él y, por tanto, quién es el Padre. l